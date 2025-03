Drone Volt: nouvelle commande de la Marine Nationale information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce que la Marine Nationale lui a passé commande d'un nouveau drone hybride Heliplane.



Selon la société, avec sa capacité à décoller et atterrir verticalement ainsi que son autonomie et sa portée prolongées, l'Heliplane répond aux besoins spécifiques de la Marine Nationale en matière de surveillance, de reconnaissance et d'intervention.



Drone Volt ajoute que l'accord est également assorti de la commande d'un Hercules 20.



' Nous sommes ravis de voir notre technologie une nouvelle fois intégrée à la flotte de la Marine Nationale. Cela symbolise non seulement la confiance accordée à Drone Volt, mais également l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions aériennes de haute précision pour des missions de sécurité nationale. ' déclare Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.





