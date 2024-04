Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: le titre bondit après un trimestre encourageant information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Drone Volt a fait état jeudi de résultats jugées 'encourageants' au titre de son premier trimestre, à la faveur notamment de nouvelles livraisons.



Le constructeur de drones civils professionnels indique avoir largement dépassé ses objectifs trimestriels en triplant sa marge brute à fin mars 2024.



Sur les trois premiers mois de l'année, sa marge brute consolidée dépasse ainsi le seuil d'un million d'euros, en hausse de 213%, pour des revenus multiplié par plus de cinq à 8,9 millions d'euros.



Dans son communiqué, Drone Volt dit confirmer son ambition d'enregistrer une forte croissance de sa marge brute en 2024.



Dans une note de réaction, les analystes estimaient que ces chiffres étaient 'encourageants'.



'L'adoption du drone semble (...) s'accélérer, ce qui combinée à la normalisation des dépenses R&D, doit permettre de réduire les pertes', souligne la société de Bourse.



'Reste désormais à financer le cash-burn pour étendre la visibilité au-delà de fin 2024, avec 5,5 millions d'euros encore nécessaires selon nous après les 2,5 millions d'euros levés début 2024', tempère-t-elle toutefois.



A la Bourse de Paris, l'action Drone Volt était en hausse de 9% à la mi-journée, dans un marché parisien qui progressait d'environ 0,3%.





Valeurs associées DRONE VOLT BS26 Euronext Paris +200.00%