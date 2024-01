Drone Volt lance une levée de fonds aux investisseurs institutionnels et aux particuliers

(AOF) - Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels, lance une levée de fonds de l'ordre de 2 millions d'euros s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir la poursuite de son ambitieux plan de croissance. Les fonds levés dans le cadre de l'offre globale lui permettront de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières additionnelles pour poursuivre ses investissements dans les domaines les plus porteurs.

L'opération sera réalisée en deux volets distincts mais concomitants.

Le premier est une augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs.

Le deuxième est une augmentation de capital par voie d'offre au public s'adressant aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, à titre accessoire, dans la limite de 20% de l'offre globale.

Le prix d'émission des actions offertes, fixé ce jour par le directeur général, est de 0,01 euro par action nouvelle, représentant une décote de 18,03% par rapport au cours de clôture de l'action Drone Volt ce lundi (0,0122 euro) et de 18,33% par rapport à la moyenne pondérée des cours l'action Drone Volt des dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission. Le prix de souscription des actions nouvelles sera le même pour le placement privé et l'offre PrimaryBid.

L'opération débutera immédiatement ce lundi. L'offre PrimaryBid se clôturera à 22h00. Le placement privé devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 16 janvier 2024, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

