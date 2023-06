Drone Volt: Invest Securities réduit légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 09:44

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Drone Volt, avec un objectif de cours réduit de 0,028 à 0,02 euro.



L'analyste indique qu'en un semestre, Drone Volt a sensiblement renforcé sa trésorerie (+10,8 ME) par l'intermédiaire de 3 opérations, dont la dernière (AK avec DPS de 4,4 ME) finalisée hier.



'Avec un besoin de financement sécurisé jusqu'à fin 2024 en intégrant les investissements récents (Lorenz Tech et recrutement de 12 personnes pour l'activité Drone as a Services), le groupe a désormais la possibilité de se concentrer sur l'exécution commerciale, en particulier la livraison du contrat de 20 ME et la montée en puissance de l'activité Drone as a Service', indiquele broker.



Après prise en compte de l'opération, Invest réduit légèrement son objectif de cours mais estime que Drone Volt 'dispose d'une situation financière renforcée, d'un momentum commercial favorable à court terme et d'un potentiel significatif (+68%).'