DRONE VOLT : DRONE VOLT renforce sa présence aux États-Unis avec le HERCULES 20

Villepinte, le 13 mars 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la livraison imminente des deux commandes annoncées le 27 février 2025 de son modèle phare, l'HERCULES 20, à ses clients américains.

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes, cet appareil se distingue par ses performances exceptionnelles en matière de transport de charges lourdes (15 kg / 44 livres) et d'opérations de nettoyage à haute pression (250 bar).

Un succès grandissant aux États-Unis

Déjà en service depuis plusieurs années sur le territoire américain, l'HERCULES 20 s'est imposé comme la référence incontournable dans son secteur. Avec des dizaines d'unités en exploitation et aucune défaillance à ce jour, ce drone bénéficie d'une fiabilité inégalée, confirmée par une demande en constante augmentation, notamment pour sa version (high-Dra) nettoyage à moyenne et haute pression.

Grâce à sa grande autonomie, sa capacité d'emport et sa résistance aux vents contraires et de travers, l'HERCULES 20 est devenu un outil indispensable pour de nombreuses applications industrielles et stratégiques. Sa version homologuée permet ainsi son utilisation dans des zones urbaines et sensibles, tout en garantissant une sécurité optimale.

Un outil polyvalent aux applications civiles et militaires

L'HERCULES 20 s'illustre dans des missions de haute technicité, allant du nettoyage de surfaces complexes, telles que les ponts autoroutiers et les cheminées industrielles de plus de 100 mètres de hauteur, à des interventions plus critiques comme le dégivrage des lignes à haute tension et de pales d'éoliennes en conditions extrêmes. Il est également utilisé pour le tirage de câbles pour les grandes compagnies d'énergie et dans le domaine militaire, notamment pour des missions de déminage.

Une production française au service de l'export

L'usine DRONE VOLT, située en région parisienne, est capable de produire jusqu'à 100 unités par mois pour répondre à la forte demande. Ces derniers mois, des livraisons de près de 50 unités à la fois ont été réalisées avec un succès total. Chaque appareil est soumis à des tests rigoureux, dans des conditions de vol extrêmes, afin de garantir des performances et une sécurité irréprochable.

Un avenir prometteur

Les perspectives de croissance aux États-Unis sont des plus encourageantes pour DRONE VOLT. En 2025, l'entreprise ambitionne de battre son propre record de livraisons (105 en 2024) et de poursuivre son développement sur ce marché stratégique. Grâce à l'HERCULES 20, les professionnels peuvent compter sur une solution fiable, performante et adaptée aux environnements les plus exigeants.

Les vidéos de ces missions sont disponibles sur la Drone Volt TV, accessible sur YouTube.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

