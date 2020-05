DRONE VOLT : DRONE VOLT renforce à nouveau ses fonds propres et diminue son endettement grâce à ses actionnaires historiques

Villepinte, le 21 mai 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès d'un nouveau financement par voie d'augmentation de capital réservée pour un total de 2 167 342 euros.

Ce financement a donné lieu à l'émission de 28 897 890 actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription unitaire de 0,075 euro, correspondant à une décote inférieure à 4% par rapport au cours de clôture de l'action lors de la séance de Bourse du 20 mai 2020.

Cette opération a pour objectif de permettre, d'une part, de renforcer la trésorerie du Groupe et, d'autre part, de rembourser par anticipation la quasi-totalité des ORNANE (Obligation Remboursable en numéraire ou en actions nouvelles ou existantes) émises en mai et en novembre 2019, réduisant ainsi sensiblement les sorties mensuelles de trésorerie liées au paiement des intérêts. En outre, elle permet de limiter le recours à des financements plus dilutifs.

L'opération a été mise en œuvre par décision du 13 mai 2020, sur délégation de pouvoirs du Conseil d'administration, réuni le même jour, faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 16 juillet 2019 (3ème résolution relative aux émissions à certaines catégories de personnes).

« Dans cette période difficile, DRONE VOLT aura largement remonté sa trésorerie et réduit sa dette. » se réjouit Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Nous sommes ainsi renforcés et pleins de confiance en l'avenir grâce aux succès récents enregistrés auprès de grands industriels de l'énergie et des services à l'environnement. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur le marché Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (sous le code ISIN FR0013088606- ALDRV) sont prévus le 25 mai 2020.

Un actionnaire détenant 1% du capital détient 0,771% à l'issue de cette émission.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com