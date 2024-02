DRONE VOLT : DRONE VOLT reçoit de nombreuses marques d'intérêt pour son LINEDRONE

Villepinte, le 20 février 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, fait le point sur le déploiement commercial du LINEDRONE.

Pour rappel, DRONE VOLT détient les droits d'industrialisation et de commercialisation exclusifs mondiaux du LINEDRONE. Ce dernier, développé en partenariat avec le groupe canadien Hydro-Québec, permet d'inspecter des lignes électriques haute tension - inspection de manchons et corrosions du conducteur - afin de permettre une meilleure maintenance des actifs sans interruption de leur fonctionnement.

Après avoir livré les premiers exemplaires du LINEDRONE au cours du second semestre 2023 à son partenaire canadien, DRONE VOLT a réalisé ses premières démonstrations auprès de différents opérateurs de transport d'électricité en Allemagne, en Belgique, en France et au Canada, avec des résultats très concluants. Au Brésil, DRONE VOLT négocie actuellement un accord de partenariat pour fournir matériels et prestations de service dans le cadre d'activités d'inspection de réseaux électriques.

Le groupe rappelle que sa stratégie repose sur la prestation de services pour opérer le drone et fournir les rapports d'inspection aux clients, sur le modèle de « Drone as a Service » développé par DRONE VOLT EXPERT.

« Les démonstrations réalisées nous ont déjà permis de recevoir de nombreuses marques d'intérêt et nous sommes confiants pour aboutir à des contrats qui contribueront à notre activité dès 2024. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Notre LINEDRONE est un produit très innovant, sans équivalent sur le marché, et l'offre de services est un atout supplémentaire pour l'adoption de la solution auprès des clients. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2023, mercredi 20 mars 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

