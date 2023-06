DRONE VOLT : DRONE VOLT rappelle le calendrier de son augmentation de capital ouverte à tous avec maintien du droit préférentiel de souscription

Villepinte, le 12 juin 2023

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, rappelle le calendrier de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») d'un montant d'environ 4,9 millions d'euros pouvant être porté à 5,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ( voir communiqué de presse ).

Le calendrier indicatif est présenté ci-dessous. Toutefois, la Société a été informée que certains intermédiaires financiers, pour des raisons indépendantes de la volonté de Drone Volt, ont décidé de clôturer la période d'exercice des DPS et de souscription le 15 juin 2023.

15 juin 2023 Fin de la période de négociation des DPS 19 juin 2023 Clôture de la période de souscription et de la période d'exercice des DPS 21 juin 2023 Constatation de la réalisation de l'Opération Date limite d'exercice de la Clause d'Extension 22 juin 2023 Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l'Opération Publication de l'avis Euronext d'admission des Actions Nouvelles 26 juin 2023 Règlement-livraison des Actions Nouvelles Cotation des Actions Nouvelles

Drone Volt invite donc ses actionnaires et les nouveaux investisseurs désireux de participer à se rapprocher dans les meilleurs délais de leur intermédiaire financier afin de vérifier les modalités de souscription appliquées.

Pour vous inscrire et participer à la visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence

le 13 juin 2023 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

Toutes les informations sur l'opération

sont disponibles sur

www.dronevolt-bourse.com

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont exposés dans son rapport financier annuel 2022 disponible sur le site internet de la Société ( https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/documents/?t=RA ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'Opération suivants :

le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Opération ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action de la Société ; et

les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, mercredi 12 juillet 2023

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l29xYpVrlm6Ylm1yZctrmWJkmW6VkpXGmGqdnGOaZ8eWbZ1hx2mSZ5qbZnFhmG5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80397-aldrv_calendrier_ak_dps_2023_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com