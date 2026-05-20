DRONE VOLT : DRONE VOLT et SKIPPER NDT signent un accord de collaboration dans l'inspection intelligente des pipelines et infrastructures critiques

Villepinte, le 20 mai 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce la signature d'un accord de collaboration avec SKIPPER NDT, société spécialisée dans les technologies non intrusives associant intelligence artificielle, analyse géospatiale et détection électromagnétique avancée.

Implantée à Houston aux États-Unis et à Paris en France, SKIPPER NDT accompagne les grands opérateurs d'infrastructure critique d'énergies grâce à des solutions innovantes destinées à améliorer la gestion de l'intégrité des actifs tout en réduisant les risques et les coûts opérationnels.

Dans le contexte géopolitique et énergétique actuel, la sécurisation et la surveillance de ces infrastructures enterrées représentent un enjeu majeur pour les opérateurs internationaux.

L'évolution des conditions climatiques, marquée par une intensification des épisodes de fortes pluies dans certaines régions et par des phénomènes croissants de sécheresse et de retrait des sols dans d'autres, accentue les risques de mouvements de terrain autour des pipelines et infrastructures énergétiques critiques. Cette situation conduit les opérateurs à renforcer les stratégies d'inspection prédictive afin de garantir l'intégrité des actifs et la continuité de la production.

Une collaboration associant drones, intelligence artificielle, intelligence géospatiale et détection électromagnétique avancée

Cet accord de collaboration vise notamment à développer des solutions innovantes dédiées :

à la surveillance des pipelines;

à la cartographie des infrastructures enterrées ;

à la détection des structures souterraines ;

à l'analyse des zones difficilement accessibles ;

et à l'optimisation des programmes de maintenance prédictive.

La surveillance de la profondeur de couverture des pipelines constitue aujourd'hui un enjeu essentiel afin de garantir la sécurité des infrastructures, d'assurer la conformité réglementaire, de prévenir les risques environnementaux, anticiper les phénomènes d'érosion ou de mouvements de terrain, et maintenir la continuité opérationnelle des réseaux énergétiques stratégiques.

Grâce à l'intelligence géospatiale et à l'analyse avancée des données, cette technologie offre une visibilité renforcée des infrastructures enterrées et des actifs critiques difficilement accessibles , permettant d'améliorer la prise de décision, de renforcer la maintenance prédictive et d'optimiser durablement la gestion des infrastructures.

Ces technologies seront en effet intégrées aux plateformes HERCULES 20 et KOBRA de DRONE VOLT , ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le Groupe sur les marchés internationaux de l'inspection intelligente des pipelines et des infrastructures critiques, aux côtés de son partenaire SKIPPER NDT.

Afin d'accélérer le développement opérationnel de ces solutions, les deux sociétés prévoient également l'implantation, sur le site de vol de DRONE VOLT à UTAC (60), d'un banc d'essai destiné à valider les technologies d'inspection et de surveillance des pipelines dans des conditions proches des environnements opérationnels réels.

Un accord qui soutiendra la croissance des prestations de services de DRONE VOLT

Cet accord permettra également à DRONE VOLT de poursuivre le développement de ses prestations de services à forte valeur ajoutée en accompagnant SKIPPER NDT dans le déploiement opérationnel de ses solutions innovantes auprès des grands opérateurs internationaux du secteur pétrolier et énergétique.

Cette collaboration ouvre également de nouvelles perspectives de développement international pour DRONE VOLT EXPERT , notamment dans les domaines de l'inspection d'actifs critiques enterrés et de la surveillance intelligente des infrastructures auprès de grands opérateurs internationaux.

Enfin, les implantations à l'international de SKIPPER NDT représentent un atout majeur pour le développement international de DRONE VOLT . Associées aux implantations de DRONE VOLT en France et au Canada ainsi qu'à son projet de future cotation au Nasdaq aux États-Unis, elles renforcent la portée internationale de cette collaboration et soutiennent son développement sur les marchés nord-américains et internationaux.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Cet accord avec SKIPPER NDT constitue une étape importante dans le développement de solutions intelligentes dédiées à la surveillance des pipelines et des infrastructures critiques. La combinaison de nos plateformes drones avec les technologies avancées de SKIPPER NDT permettra d'améliorer la sécurité, la maintenance prédictive et la performance opérationnelle des infrastructures énergétiques stratégiques. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

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