DRONE VOLT : DRONE VOLT enregistre une demande croissante pour ses activités de services

Villepinte, le 1 er avril 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce qu'il enregistre depuis plusieurs mois une forte accélération de la demande pour ses activités de prestations de services.

Comme annoncé à plusieurs reprises, DRONE VOLT met au cœur de sa stratégie la croissance de ses activités les plus rentables, dont la vente de prestations de services. Le Groupe démontre ainsi sa capacité à élaborer une offre à forte valeur ajoutée, capable de répondre aux problématiques rencontrées par ses clients.

Ces prestations sur mesure ont fait l'objet ces derniers temps d'une forte demande d'acteurs industriels à la recherche de solutions adaptées à leurs enjeux. Cette dynamique s'est traduite à la fois par de nouvelles commandes et des manifestations d'intérêt sur plusieurs continents. En particulier :

Une commande d'inspection de manchons électriques via son drone d'inspection, le LINEDRONE , solution unique sur le marché ;

, solution unique sur le marché ; La signature d'une lettre d'intention avec une société d'Amérique du sud, en vue du transfert de compétences de ses savoir-faire en matière de Services ;

avec une société d'Amérique du sud, en vue du transfert de compétences de ses savoir-faire en matière de Services ; Une commande pour des inspections d'éoliennes au Canada.

Une forte dynamique de croissance pour l'activité Services

La demande croissante observée en ce début d'exercice vient confirmer la forte dynamique de l'activité « Services » de DRONE VOLT, dont la part dans le volume d'activité a presque doublé en un an, en passant d'environ 3% du chiffre d'affaires du Groupe en 2023 à 5% en 2024. La trajectoire de croissance pour les prestations de services devrait rester forte en 2025 selon les perspectives du Groupe.

DRONE VOLT entend poursuivre cette dynamique vertueuse en 2025. En parallèle du plan de réduction de coûts déjà engagé, le Groupe s'attachera à renforcer son offre de services dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie, ce qui contribuera à la croissance de sa marge brute.

« Nous observons un fort intérêt à travers le monde pour nos prestations de services à forte valeur ajoutée , souligne Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT. Elles séduisent des clients de secteurs stratégiques qui préfèrent externaliser certaines missions critiques pour gagner en efficacité et en sécurité. Nous abordons ainsi l'exercice 2025 avec confiance, en disposant de tous les leviers afin de poursuivre la croissance de notre marge brute et avec une assise financière nettement renforcée par l'augmentation de capital de 5 millions d'euros réalisée à la fin du mois de mars. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, mercredi 16 avril 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

