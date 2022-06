DRONE VOLT : DRONE VOLT déploie ses solutions auprès de GE Renewable Energy Offshore Wind

Villepinte, le 28 juin 2022



DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la vente de solutions auprès de GE Renewable Energy Offshore Wind, filiale de GE Renewable Energy.

La vente concerne 6 drones HERCULES 2, 2 drones HERCULES 20 et un programme de formations pour des missions de ravitaillement et de contrôle d'un parc éolien offshore.

GE Renewable Energy a été choisi par un consortium mené par EDF Renouvelables pour l'installation du nouveau parc éolien au large de Saint-Nazaire qui sera composé de 80 éoliennes disposant toutes d'une piste d'atterrissage d'un diamètre de 5 mètres.

Les 2 gros porteurs HERCULES 20 auront pour mission de déposer des matériels nécessaires à l'entretien de l'éolienne, tandis que les HERCULES 2 serviront à la formation des pilotes et à la réalisation de missions d'inspection.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « DRONE VOLT est très heureux d'accompagner GE Renewable Energy et ses équipes. »

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

