DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme son orientation vers les activités à forte marge

Villepinte, le 16 avril 2025

Chiffre d'affaires des activités à forte marge supérieur pour la première fois à celui de la distribution, confirmant la nouvelle orientation stratégique du Groupe ;

Taux de marge brute à 38%, multiplié par plus de trois sur un an ;

Forte dynamique commerciale, qui devrait se poursuivre dans les trimestres à venir ;

Renforcement de la structure financière, avec une augmentation des fonds propres et une forte réduction de la dette ;

Confirmation de l'objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1 er trimestre 2025.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T1 2024 T1 2025 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 654 1 055 +61% dont Distribution 8 261 797 -90% TOTAL 8 915 1 852 -79% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 381 599 +57% dont Distribution 642 103 -84% TOTAL 1 023 702 -31% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 58% 57% -1 point dont Distribution 8% 13% +5 points TOTAL 11% 38% +27 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ce premier trimestre 2025 a été particulièrement dense pour notre société. Sur le plan commercial tout d'abord, nous avons bénéficié d'une dynamique porteuse pour nos produits et services les plus contributeurs à notre marge brute, notamment auprès de certains acteurs de la défense. Sur le plan financier, la structure de notre société a été nettement renforcée, ce qui nous permet désormais de nous concentrer avec sérénité sur nos activités les plus rentables. Nous disposons d'une très bonne visibilité et anticipons pour la suite de l'exercice une demande toujours forte pour nos drones conçus et élaborés par notre bureau d'études. Enfin, nous nous attendons à une progression très significative de nos offres de service à destination des grandes entreprises, qui suscitent de l'intérêt dans le monde entier. »

Nette progression des activités à forte marge et du taux de marge brute

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros pour le 1 er trimestre 2025 (-79% vs le T1 2024), reflétant à la fois l'orientation de la Société vers ses activités les plus contributrices à la marge brute et la réduction programmée de l'activité de distribution.

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY est en hausse de 61% sur ce trimestre et atteint 1,1 million d'euros (vs 0,7 million d'euros au T1 2024). Dans un environnement porteur pour les équipements de défense et de sécurité, DRONE VOLT a bénéficié d'une forte dynamique commerciale, qui s'est notamment traduite par la vente de plusieurs exemplaires de son drone best-seller HERCULES 20, en France comme à l'international. En outre, ce chiffre ne tient pas compte de la vente d'un HELIPLANE à la Marine Nationale annoncée en mars dernier [1] , mais qui ne sera livré qu'au mois d'avril et comptabilisé au second trimestre 2025. Enfin, les différentes offres de services, dont les prestations R&D et la formation, ont également connu une dynamique porteuse.

Le chiffre d'affaires des produits et services élaborés par DRONE VOLT dépasse ainsi pour la première fois les revenus issus de l'activité Distribution (0,8 million d'euros).

En conséquence, le taux de marge brute de ce 1 er trimestre 2025 atteint 38%, un niveau multiplié par plus de 3 sur un an (11% au T1 2024, soit +27 points).

Des perspectives commerciales prometteuses, amplifiées par le savoir-faire remarquable de ses équipes R&D

La forte traction commerciale rencontrée depuis le début de l'exercice sur les activités à forte marge, tant dans la vente de drones élaborés en interne que dans les services, devrait se poursuivre dans les trimestres à venir. La Société s'attend ainsi à signer des contrats significatifs dans les prochains mois, une dynamique qui devrait également être amplifiée par la vente de prestations d'ingénieurerie dans l'année qui vient.

DRONE VOLT s'apprête aujourd'hui à tirer profit des investissements effectués dans son département R&D, qui ont permis de développer des drones remplissant des missions uniques au monde ainsi qu'un savoir-faire de pointe, recherché par les grands donneurs d'ordre. La Société est désormais en mesure de commercialiser des prestations spécifiques répondant à des besoins précis et faisant l'objet d'une forte demande, en particulier dans le secteur des lignes à haute tension, où les besoins sont considérables. DRONE VOLT parvient donc à transformer ses anciens centres de coûts en centres de profits, en valorisant son savoir-faire unique à très haute valeur ajoutée.

En outre, DRONE VOLT s'appuiera sur l'accord majeur signé avec un distributeur aux États-Unis, premier marché mondial du secteur, spécialisé dans la vente d'équipements destinés à la surveillance et à la sécurité. Ce marché offre des perspectives commerciales prometteuses, en particulier sur le DRONE VOLT KOBRA.

DRONE VOLT s'appuie désormais sur une structure financière renforcée et confirme son objectif d'atteindre un EBITDA positif dès 2025

Pour mémoire, la Société a réalisé une première augmentation de capital de 2,0 millions d'euros en février 2025 [2] puis une seconde en mars 2025 pour 5,0 millions d'euros, auprès d'Armistice Capital Master Fund Ltd, investisseur institutionnel américain [3] , désormais actionnaire de référence de la Société. DRONE VOLT dispose désormais des ressources financières nécessaires afin de poursuivre sereinement le développement de ses activités à forte marge.

Comme annoncé précédemment, DRONE VOLT poursuit la mise en œuvre de son plan de réduction des coûts, qui doit lui permettre d'économiser environ 1,7 million d'euros sur l'exercice 2025. Alors que les activités à forte marge connaissent dans le même temps une forte progression en ce début d'exercice, DRONE VOLT renouvelle son objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Voir le communiqué du 4 mars 2025 .

[2] Voir le communiqué du 5 février 2025 .

[3] Voir le communiqué du 31 mars 2025 .