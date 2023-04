DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme ses objectifs annuels après son 1er trimestre 2023

Villepinte, le 19 avril 2023

Début d'exercice conforme aux anticipations du Groupe, en croissance de 9% à données comparables ;

Nombreux leviers commerciaux dès le 2 ème trimestre 2023 ;

Confirmation de l'objectif de doublement du chiffre d'affaires annuel 2023

(13,7 millions d'euros en 2022).

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2023.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 1T 2022 1T 2023 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 789 291 -63% dont Resales 956 1 283 34% TOTAL 1 745 1 574 -10% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 507 132 -74% dont Resales 120 195 63% TOTAL 627 327 -48% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 64% 45% - 19 points dont Distribution 13% 15% + 2 points TOTAL 36% 21% - 15 points

« Ce 1 er trimestre 2023 a surtout été consacré à la préparation d'un cycle d'hypercroissance qui doit se matérialiser à partir du 2 ème trimestre. Nous bénéficierons notamment des retombées commerciales de notre contrat historique et des premières livraisons de Linedrone à notre partenaire HYDRO QUEBEC. Nous abordons donc le reste de l'exercice avec sérénité et enthousiasme et sommes en mesure de confirmer notre ambition de doublement du chiffre d'affaires en 2023. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 ressort à 1,6 million d'euros contre 1,7 millions à fin mars 2022. À noter qu'au 1 er trimestre 2022, Drone Volt avait facturé 300 keuros de redevances dans le cadre du partenariat avec la société américaine Aquiline Drone (l'accord de licence n'est plus intégré dans les comptes depuis juin 2022) et intégré, à compter du 18 janvier, les activités de la société néerlandaise SKYTOOLS. À données comparables, l'activité est en progression de 9%.

Le chiffre d'affaires ne reflète pas l'intense activité commerciale du trimestre puisque, comme annoncé le 22 février 2023, Drone Volt a signé en ce début d'année la plus importante commande de son histoire, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les premières livraisons ont eu lieu début avril, pour un montant d'environ 1 million d'euros et l'ambition reste de livrer et facturer la plus grande partie du contrat au cours du 2 ème trimestre 2023.

L'activité a également été marquée par la poursuite des livraisons de drones Hercules 20 aux Etats-Unis. Au cours du 1 er trimestre 2023, 6 exemplaires ont été livrés, facturés et payés contre 4 au cours du 4 ème trimestre 2022. La tendance reste favorable avec déjà 4 unités livrées, facturées et payées depuis début avril.

Taux de marge brute affecté par le mix produit

La Marge brute de Drone Volt ressort à 21% du chiffre d'affaires, en recul de 15 points par rapport au taux de marge brute du 1 er trimestre 2022. Là encore, cet écart est intégralement lié à la fin de la facturation des redevances de licences d'Aquiline Drones. À données comparables, la marge brute est stable.

Accélération prévue

A compter du 2 ème trimestre 2023, DRONE VOLT va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels :

Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Les premières unités devraient être livrées au cours de ce 2 ème trimestre ;

trimestre ; L'offre à l'usage « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits.

DRONE VOLT a également pour ambition d'utiliser ses ressources disponibles, renforcées par la fin du contrat de financement obligataire (3 millions d'euros levés début 2023) et l'augmentation de capital de 4,7 millions d'euros réalisée avec succès en mars 2023. Les objectifs sont :

Le recrutement de collaborateurs pour accompagner la montée en puissance de l'activité Drone as a Service ;

L'acquisition de briques technologiques pour renforcer l'exclusivité des offres du Groupe comme communiqué hier avec l'acquisition d'actifs de la société danoise Lorenz ;

Le renforcement des stocks pour faire face à la très forte demande commerciale.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, mercredi 12 juillet 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



