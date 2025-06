DRONE VOLT : DRONE VOLT - Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2025

Villepinte, le 23 juin 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le vendredi 13 juin 2025 au siège social de la Société, situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Les actionnaires de Drone Volt ont approuvé l'ensemble des résolutions, notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et ont décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Céline Marsac pour une période de six années.

Le résultat des votes pour chaque résolution est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Ordinaire ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Annexe - Tableaux des résultats détaillés

Résolution Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés % du Capital

Exprimés Exclus Etat

Adoption Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Titres Voix Titres Voix % Titres 1 26 546 684 63,31% 15 321 601 36,69% 100 248 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 2 26 553 832 63,31% 15 321 601 36,69% 93 100 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 3 26 554 300 63,28% 15 342 797 36,72% 71 436 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 4 26 499 220 63,25% 15 329 703 36,75% 139 610 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 5 26 276 947 62,72% 15 556 965 37,28% 134 621 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 6 26 462 950 63,04% 15 451 842 36,96% 53 741 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée 7 26 492 001 63,16% 15 388 396 36,84% 88 136 0 0 41 807 474 41 968 533 100,00% 0 0 0,000% Résolution Adoptée