DRONE VOLT : Drone Volt : bilan semestriel du contrat de liquidité

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT (FR0013088606) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 30 juin 2020 :

154.146 titres

16.668,41 euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2020, li a été négocié un total de :

ACHAT 75.005 titres 6.515,50 € 26 transactions VENTE 142.505 titres 14.638,01 € 19 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

221.646 titres

8.545,90 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

100.000 euros en espèces

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

DATE SENS QUANTITES TITRES ACHATS QUANTITES TITRES VENTES COURS CAPITAUX ACHATS CAPITAUX VENTES NOMBRE DE TRANSACTIONS 07/01/20 vente 2 500 0,109 272,5 2 10/01/20 vente 5 000 0,126 630 2 14/01/20 vente 2 500 0,129 322,5 1 16/01/20 achat 2 501 0,115 287,615 2 16/01/20 vente 1 0,122 0,122 1 17/01/20 achat 2 500 0,111 277,5 1 17/01/20 vente 5 000 0,119 595 2 22/01/20 achat 2 500 0,105 262,5 1 31/01/20 achat 1 0,102 0,102 1 31/01/20 vente 1 0,102 0,102 1 14/02/20 achat 1 0,106 0,106 1 14/02/20 vente 1 0,106 0,106 1 18/02/20 achat 1 0,104 0,104 1 18/02/20 vente 1 0,104 0,104 1 24/02/20 achat 2 500 0,095 237,5 1 27/02/20 achat 2 500 0,090 225 1 09/03/20 achat 2 500 0,071 177,5 1 16/03/20 achat 2 500 0,061 152,5 1 25/03/20 achat 7 500 0,094 705 5 25/03/20 vente 52 500 0,100 5250 15 26/03/20 achat 2 500 0,081 202,5 1 30/03/20 achat 2 500 0,071 177,5 1 03/04/20 achat 5 000 0,073 365 1 07/04/20 achat 5 000 0,106 530 2 07/04/20 vente 32 500 0,116 3770 7 08/04/20 achat 2 500 0,091 227,5 1 09/04/20 achat 2 500 0,091 227,5 1 09/04/20 vente 5 000 0,100 500 2 15/04/20 achat 2 500 0,081 202,5 2 16/04/20 vente 2 500 0,089 222,5 1 20/04/20 achat 5 000 0,101 505 3 20/04/20 vente 10 000 0,104 1040 7 21/04/20 achat 2 500 0,091 227,5 1 20/05/20 achat 2 500 0,081 202,5 1 21/05/20 achat 2 500 0,071 177,5 1 22/05/20 vente 2 500 0,083 207,5 1 25/05/20 achat 10 000 0,079 790 2 26/05/20 achat 2 500 0,071 177,5 1 26/05/20 vente 2 500 0,074 185 1 27/05/20 vente 12 500 0,078 975 4 08/06/20 vente 2 500 0,089 222,5 1 10/06/20 vente 2 500 0,099 247,5 1 25/06/20 achat 2 500 0,071 177,5 1 30/06/20 achat 1 0,073 0,073 1 30/06/20 vente 2 501 0,079 197,579 2

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2020, le 16 septembre 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



