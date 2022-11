DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une levée de fonds de 1,8 MEUR pour financer sa croissance

Villepinte, le 3 novembre 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce ce jour avoir procédé à une levée de fonds de 1,8 million d'euros par le tirage de 3 tranches d'OCA, d'une valeur nominale de 600 000 €, souscrite par ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES.

Le produit de cette opération sera destiné à financer le plan de croissance de la Société qui, à fin septembre 2022, a annoncé une progression de 26% de son chiffre d'affaires et une ambition de maintenir un taux de croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice [1] .

En outre, la Société souhaite renforcer son bilan afin d'aborder sereinement cette phase de fort développement. À fin juin 2022, DRONE VOLT affichait une trésorerie de 3,0 millions d'euros pour une dette financière brute de 4,4 millions [2] . En outre, la Société a annoncé étudier l'opportunité de déprécier une partie des actifs immobilisés détenus dans ses comptes relatifs à son partenariat aux Etats-Unis (pas d'actif circulant significatif à date). Cette opération comptable pourrait réduire le montant des fonds propres de plusieurs millions d'euros.

DRONE VOLT avait annoncé en décembre 2021 sa décision de suspendre son recours au contrat de financement par obligations convertibles signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES en septembre 2020 et sa volonté de ne plus mettre en place de nouveaux financements de ce type, pour une période minimum de 12 mois. Devant les difficultés à réunir le quorum nécessaire à la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire [3] pour soumettre aux actionnaires de nouvelles résolutions ouvrant la voie à des financements alternatifs et les délais relatifs à la mise en œuvre effective de tels financements, DRONE VOLT a dû prendre la décision de recourir à nouveau au contrat d'émission d'obligations convertibles.

Le tirage de 3 tranches d'OCA annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de 60 millions d'actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,897%. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCA et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la Société.

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2022 disponible sur le site Internet de la société.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2022, mercredi 18 janvier 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Chiffre d'affaires en hausse de +26% à fin septembre 2022 et perspective de croissance annuelle à deux chiffres

[2] Résultats semestriels 2022 illustrant la dynamique de croissance portée par les investissements d'avenir

[3] Défaut de quorum constaté le 10 mai 2022 et le 15 juin 2022 et nouvelle convocation pour le 17 novembre 2022

