DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce le renforcement de ses fonds propres à hauteur de 6,4 millions d'euros, ainsi que l'émission réservée de BSA permettant en cas d'exercice le renforcement supplémentaire des fonds propres à hauteur de 14,5 millions d'euros

Villepinte, le 29 octobre 2025

Exercice par le fonds Armistice Capital de de 12.048.193 bons de souscriptions d'actions (« BSA ») émis en avril 2025, à un prix d'exercice de 0,53 € par bon, soit un produit brut d'environ 6,4 M€

Emission de 18.072.290 nouveaux BSA (les « Nouveaux BSA ») souscrit par Armistice Capital donnant le droit à la souscription d'un nombre maximum de 18.072.290 actions nouvelles au prix de souscription de 0,80 € par action, soit un produit brut potentiel d'environ 14,5 M€ en cas d'exercice .

DRONE VOLT (la « Société »), constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce le renforcement immédiat des fonds propres à hauteur de 6,4 millions d'euros à la suite de l'exercice par le fonds Armistice Capital de 12.048.193 BSA émis en avril 2025, ainsi que le renforcement potentiel des fonds propres à hauteur de 14,5 millions en cas d'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA émis au bénéfice de ce fonds.

Armistice Capital L.L.C a exercé 12.048.193 BSA émis en avril 2025 [1] au prix unitaire de 0,53 €, soit un produit brut de 6.385.542,29 €. Cet exercice a donné lieu à l'émission de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles.

Le renforcement immédiat des fonds propres permettra à la Société de poursuivre son développement et de réaliser notamment les objectifs suivants :

accroître sa notoriété sur le marché américain ;

procéder à des acquisitions ultérieurement, notamment par échange d'actions, ou en cash ;

financer son BFR ;

Cet exercice est complété par l'émission concomitante de 18.072.290 Nouveaux BSA souscrits par Armistice Capital L.L.C dont les modalités d'émission sont décrites ci-dessous et qui pourront donner lieu à un produit brut complémentaire de 14,5 M€ en cas d'exercice en totalité des Nouveaux BSA.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette nouvelle opération illustre pleinement la confiance que nous témoignent les investisseurs américains. Comme nous l'avions annoncé, nous démontrons notre capacité à saisir toutes les opportunités stratégiques afin de renforcer notre présence aux États-Unis, un marché clé aux perspectives de développement particulièrement prometteuses. Avec le soutien notre actionnaire, nous sommes plus que jamais en position d'accélérer notre croissance sur le premier marché mondial du secteur .»

MODALITES DE L'EMISSION DES NOUVEAUX BSA

Cadre juridique de l'émission des Nouveaux BSA : Faisant usage de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 février 2025 en vertu de sa 11 ème résolution, le Conseil d'administration réuni le 13 octobre 2025 a décidé du principe d'une émission des Nouveaux BSA au profit de catégories d'investisseurs.

Le 28 octobre 2025, le Directeur Général, agissant dans le cadre d'une subdélégation conférée par le Conseil d'administration, a décidé de procéder au lancement de l'émission des Nouveaux BSA dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué.

Nombre et souscription des Nouveaux BSA : 18.072.290 Nouveaux BSA ont été souscrits par Armistice Capital L.L.C au prix de souscription unitaire de 0,001 euro par bon soit un montant total de souscription de 12.048,19 €.

Caractéristiques des Nouveaux BSA : Chaque Nouveau BSA donne le droit de souscrire à une action nouvelle DRONE VOLT à un prix d'exercice unitaire de 0,80 €. Les BSA ont une maturité de cinq ans, soit jusqu'au 28 octobre 2030.

Le prix d'exercice unitaire des Nouveaux BSA de 0,80 € (prime d'émission incluse) correspond à la moyenne pondérée par les volumes des cours sur le marché Euronext Growth Paris des dix dernières séances de bourse précédent la fixation de ce prix, soit du 15 octobre 2025 au28 octobre 2025, en conformité avec la 11 e résolution de l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 février 2025 (le " VWAP 10 jours ").

Valeur théorique des Nouveaux BSA : En utilisant la méthode de valorisation Black & Scholes, la valeur théorique d'un Nouveau BSA ressort à 0,1093 €, avec l'hypothèse d'une volatilité de 8,549% et sur la base du cours de clôture au 28 octobre 2025 qui est égale à 0,805 €.

Ainsi, le prix d'émission d'une action, intégrant la valeur économique d'un Nouveau BSA et le prix de souscription d'un Nouveau BSA, reflète une décote totale de 13,5 % par action par rapport au VWAP 10 jours, en conformité avec la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa 11ème résolution précitée.

Absence de cotation

Les Nouveaux BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth Paris.

Produit brut maximum : Le produit brut maximum pouvant être reçu par la Société en cas d'exercice de la totalité des Nouveaux BSA s'élèverait à un montant total brut de 14,5 millions d'euros (prime d'émission incluse).

Actions nouvelles sous-jacentes : Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des Nouveaux BSA seront des actions ordinaires soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes dès leur date d'émission. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN : FR001400SVN0 – ALDRV.

Engagements d'abstention et de conservation : Dans le cadre de l'Emission, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Emission, sous réserve d'exceptions usuelles.

Intermédiaire financier : Maxim Group LLC a agi en tant qu'agent de placement aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.

INCIDENCE DE L'OPERATION

A la suite de l'exercice des 12.048.193 BSA, le capital social total de la Société s'élève à 6.917.971,30 € divisé en 69.179.713 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,10 €, représentant 17,41 %.

Sur la base du capital social à l'issue de l'exercice des BSA, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société préalablement audit exercice est désormais portée à 0,826 % sur une base non-diluée et à 0,63% sur une base entièrement diluée.

A titre d'information, sur la base du capital social à l'issue de l'exercice des BSA, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société, en cas d'exercice de l'intégralité des 18.072.290 Nouveaux BSA, serait portée à 0,65% sur une base non-diluée et à 0,53% sur une base entièrement diluée.

ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE

A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société préalablement à l'exercice des 12.048.193 BSA et l'émission des 18.072.290 Nouveaux BSA était la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Armistice 1.913.506 1.913.506 3,35 % 3,34% 2,45% 2,44% Autres actionnaires 55.196.513 55.333.014 96,62 96,66 97,53 97,56 Auto-détention (3) 21.501 0 0.03% 0% 0,02% 0% Total 57.131.520 57.246.520 100% 100% 100% 100%

La base diluée tient compte (i) des 15.290.115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15.290.115 BSA émis en 2025, (ii) des14.454.351 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74.217.567 BSA BS26, (iii) des 523.000 actions gratuites qui pourraient être attribuée au personnel d'ici le 23 septembre 2026 (iv) des 3.632.075 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de BSA émis en 2025 sous réserve d'éventuels ajustements conformément à leurs termes et conditions.

Droits de vote théoriques (i.e., avec prise en compte des actions auto-détenues privées du droit de vote). Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité avec Invest Securities au 27 octobre 2025.

A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société à l'issue de l'exercice des 12.048.193 BSA mais avant l'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA est la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Armistice 13.961.699 13.961.699 20,18% 20,14% 15,50% 15,48% Autres actionnaires 55.196.513 55.333.014 79,79% 79,86% 84,48% 84,52% Auto-détention (3) 21.501 0 0,03% 0% 0,02% 0 % Total 69.179.713 69.294.713 100% 100% 100% 100%

La base diluée tient compte (i) des 15.290.115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15.290.115 BSA émis en 2025, (ii) des14.454.351 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74.217.567 BSA BS26, (iii) des 523.000 actions gratuites qui pourraient être attribuée au personnel d'ici le 23 septembre 2026 (iv) des 3.632.075 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de BSA émis en 2025 Droits de vote théoriques (i.e., avec prise en compte des actions auto-détenues privées du droit de vote). Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité avec Invest Securities au 27 octobre 2025.

A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société à l'issue de l'exercice des 12.048.193 BSA et en tenant compte de l'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA est la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Armistice 32.033.989 32.033.989 36,71% 36,67% 29,62% 29,59% Autres actionnaires 55.196.513 55.333.014 63,27% 63,33% 70,36% 70.41% Auto-détention (3) 21.501 0 0,02% 0% 0,02% 0% Total 87.252.003 87.367.003 100% 100% 100% 100%

FACTEURS DE RISQUES

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés dans le rapport financier annuel 2024 publié par la Société le 30 avril 2025 et le rapport financier semestriel publié par la Société le 23 octobre 2025, disponibles sans frais sur son site Internet ( https://www.dronevolt.com/fr/ ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

ABSENCE DE PROSPECTUS

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation AMF DOC-2020-06 « Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers » figurent dans le présent communiqué.

[1] Voir le communiqué du 31 mars 2025