DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce l'accélération de la croissance de ses activités à forte valeur ajoutée au premier semestre

Villepinte, le 9 juillet 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, précise l'évolution de son activité au cours du premier semestre 2025.

Comme indiqué depuis plusieurs mois, DRONE VOLT met désormais l'accent sur le développement de ses activités à forte marge et à forte valeur ajoutée , comprenant la vente de drones élaborés en interne ainsi que la vente de prestations de services.

Le Groupe ayant choisi de réduire son activité de distribution, à faible marge, celle-ci va donc connaitre une baisse d'autant plus significative qu'elle avait été record au premier semestre 2024, pour ressortir aux environs de 1,3 M€ sur le 1 er semestre 2025 (22,1 M€ au 1 er semestre 2024).

En revanche, comme attendu, les activités de services et de production de drones élaborés en interne ont connu une très forte croissance , avec un quasi doublement des ventes sur un an, qui passent d'environ 1,5 M€ au 1 er semestre 2024 à 2,9 M€ au 1 er semestre 2025.

Par ailleurs, DRONE VOLT rappelle qu'il a mis en place dès la fin de l'année 2024 un plan de réduction de ses coûts opérationnels.

Fort de ces premiers chiffres prometteurs, DRONE VOLT maintient son ambition d'une croissance toujours soutenue pour ses activités à forte valeur ajoutée sur la seconde partie de l'exercice et confirme son objectif d'atteindre d'un EBITDA positif en 2025.

Les chiffres détaillés seront communiqués le 16 juillet prochain.

« Notre activité du 1 er semestre illustre parfaitement l'évolution de notre stratégie vers les activités à forte marge et à forte valeur ajoutée. Ce semestre a été très dynamique sur le plan commercial, avec de nombreuses commandes et marques d'intérêt pour nos drones élaborés en interne et nos prestations de service. Nous sommes donc sur la bonne voie pour atteindre un EBITDA positif dès 2025 et nous allons poursuivre et amplifier cette stratégie sur le second semestre. » déclare Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr