DRONE VOLT : DRONE VOLT a dévoilé son DRONE VOLT KOBRA à l'occasion du salon Milipol

Villepinte, le 20 novembre 2023

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a présenté, à l'occasion du salon Milipol, sa toute dernière innovation : le DRONE VOLT KOBRA.

Développement européen et fabrication française

DRONE VOLT maîtrise, grâce à une stratégie d'acquisition ambitieuse, un écosystème d'expertise du drone à 360°, de la conception jusqu'à l'exploitation des données finales (R&D, software, fabrication, maintenance…).

Le DRONE VOLT KOBRA, imaginé pour les acteurs de la surveillance, de la sécurité et de l'inspection, combine ainsi les dernières technologies (hardware et software) développées par les équipes du groupe. Il est le vecteur polyvalent par excellence, embarquant des solutions logicielles et d'intelligence artificielle. L'apport des technologies acquises cette année grâce au rachat des actifs de la société danoise Lorenz, permet notamment au drone d'être contrôlé à distance et de faire de l'acquisition et du traitement de données en vol.

Le DRONE VOLT KOBRA a été développé en lien avec les quatre bureaux d'études du groupe DRONE VOLT et est fabriqué en France. Il s'agit d'une innovation issue de solutions technologiques 100% européennes, ce qui devrait lui offrir un avantage décisif auprès des polices, armées, administrations et forces de sécurité.

Caractéristiques techniques du DRONE VOLT KOBRA

Le DRONE VOLT KOBRA embarque un nano-ordinateur « Al ready », permettant une grande flexibilité et une combinaison infinie de configurations, adaptées à chaque mission. Il réunit à lui seul 4 atouts stratégiques : l'Intelligence, la Puissance, la Connectivité et la Modularité (IPMC).

Le DRONE VOLT KOBRA est équipé de deux caméras FPV ( first person view ) embarquées et de deux capteurs LIDAR. Sa modularité lui permet d'intégrer facilement une large gamme de charges utiles jusqu'à 5 kg.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Nous sommes très satisfaits de l'accueil accordé à notre tout nouveau DRONE VOLT KOBRA dont la présentation était le point d'orgue de notre participation au salon Milipol. Il a contribué au succès de cet évènement qui a généré beaucoup de visites sur notre stand et un réel engouement de la part des administrations et des grandes entreprises privées. Nos solutions en matière de sécurité, de défense et de surveillance étaient déjà reconnues et le DRONE VOLT KOBRA renforce notre légitimité dans ces domaines très porteurs. »

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

