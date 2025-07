Drone Volt: contrat de distribution stratégique sur trois ans information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'un partenariat stratégique sous la forme d'un contrat de distribution de trois ans, assorti d'un minimum d'achats de 2 millions d'euros par an. Cet accord porte sur la vente, la promotion et la distribution de sa gamme de drones professionnels, ainsi que sur l'implantation d'un centre local de formation.



Le partenariat couvre notamment les drones Hercules 20, Kobra, Heliplane et le Hercules 20 high-drap destiné aux applications industrielles de grande hauteur. Ce dernier, capable de porter 15 kg pour un poids total au décollage de 25 kg, peut intervenir à plus de 100 mètres et délivrer jusqu'à 250 bar de pression pour des opérations de nettoyage ou de maintenance de précision.



Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt, souligne que ' ce partenariat stratégique constitue une étape décisive dans l'expansion internationale de Drone Volt ', et s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à consolider sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée par des accords structurants et des implantations locales.







Valeurs associées DRONE VOLT 0,9890 EUR Euronext Paris +7,38%