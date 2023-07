Drone Volt : chiffre d'affaires semestriel multiplié par 4 à 16,2 millions d'euros

(AOF) - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 de Drone Volt s'élève à 16,2 millions d'euros contre 4 millions à fin juin 2022, soit une multiplication par 4. Le chiffre d'affaires réalisé en 6 mois dépasse de 18% celui réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 (13,7 millions d'euros). Comme attendu, le chiffre d'affaires semestriel reflète le succès commercial enregistré en février 2023 avec la plus importante commande de l'histoire de Drone Volt, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Après seulement 4 mois et malgré les tensions d'approvisionnement de l'ensemble de l'industrie, Drone Volt a livré, facturé, encaissé et reconnu en chiffre d'affaires environ 12 millions d'euros. Le solde devrait être exécuté dans les meilleurs délais au cours du second semestre 2023.

Sur ce semestre, la marge brute de Drone Volt ressort à 10% du chiffre d'affaires à fin juin 2023 contre 34% au premier semestre 2022. L'écart provient de l'évolution du mix produit avec une croissance tirée par l'activité de distribution et l'arrêt des facturations de redevances de licence à Aquiline Drones.

En outre, Drone Volt confirme son objectif annuel de doublement de son chiffre d'affaires en 2023 (13,7 millions d'euros en 2022).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.