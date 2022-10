DRONE VOLT : Chiffre d'affaires en hausse de +26% à fin septembre 2022 et perspective de croissance annuelle à deux chiffres

Villepinte, le 19 octobre 2022

Nouveau record de chiffre d'affaires à fin septembre 2022 grâce à la diversification du portefeuille de clients ;

Perspectives commerciales favorables pour la fin de l'année permettant d'anticiper une croissance annuelle à deux chiffres ;

Confiance pour 2023 avec notamment le lancement commercial du LINEDRONE [1] et le développement de l'offre « Drone as a Service ».

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son chiffre d'affaires à fin septembre 2022.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 9 mois 2021 9 mois 2022 [2] Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 850 1 477 -48% dont Marques Tiers 3 484 6 495 +86% TOTAL 6 334 7 972 26% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 629 943 -42% dont Marques Tiers 579 985 +70% TOTAL 2 208 1 928 -13% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 57% 64% +7 points dont Marques Tiers 17% 15% -2 points TOTAL 35% 24% - 11 points

« La croissance du chiffre d'affaires à fin septembre 2022 est un nouveau succès de la stratégie commerciale de l'entreprise. Nous avons su diversifier notre offre et élargir notre portefeuille de clients pour répondre aux attentes des professionnels. Nous déployons chaque jour plus de drones professionnels à travers le monde et poursuivons ainsi notre pénétration du marché pour capter de nouveaux clients qui progressivement passeront sur nos offres à plus forte valeur ajoutée. Tout porte à croire que la tendance restera positive jusqu'à la fin de l'année et 2023 s'annonce comme une année de consécration dans le secteur de l'énergie grâce aux innovations en termes de produits et de services. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires en croissance de +26%

Grâce à une progression du chiffre d'affaires de 47% au 3 ème trimestre 2022, les ventes cumulées à fin septembre 2022 atteignent un niveau record de près de 8,0 millions d'euros, soit une progression de +26% sur 1 an.

Cette performance est d'autant plus remarquable que, comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, DRONE VOLT a suspendu la facturation des licences de production à son partenaire américain et concentré l'accord sur la distribution du HERCULES 20 aux Etats-Unis. Cette décision stratégique a coûté 5 points de croissance du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2022. Dans ce contexte, DRONE VOLT étudie l'opportunité de déprécier une partie des actifs immobilisé détenus dans ses comptes relatifs à ce partenariat (pas d'actif circulant significatif à date). Cette opération comptable serait sans impact sur la trésorerie du Groupe qui compterait toujours sur des fonds propres nettement supérieurs à 20 M€.

DRONE VOLT a ainsi largement compensé l'impact de l'évolution de ce partenariat sur les activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (repli de 48%) par l'accélération de la distribution de marque tiers (+86%). Cette stratégie démontre la capacité de DRONE VOLT à élargir sa base de clients en Europe, notamment grâce à l'intégration réussie de la société néerlandaise SKYTOOLS qui a contribué à hauteur de 600 keuros depuis le début de l'année 2022.

Cette conquête commerciale permet d'adresser de nouveaux clients qui, demain, seront des candidats naturels aux offres de produits et services à valeur ajoutée du Groupe.

Hausse de 7 points du taux de marge brute de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY

Ceci offre des perspectives encourageantes alors que la marge brute des activités à forte valeur ajoutée a progressé de 7 points entre fin septembre 2021 et fin septembre 2022 pour s'établir à 64% du chiffre d'affaires. DRONE VOLT tire profit de la montée en puissance de ses activités d'études et de formation, grâce à la fin des restrictions de déplacement, et d'une bonne maîtrise de l'approvisionnement en composants.

À court terme, la marge brute consolidée s'inscrit en recul de 11 points, à 24% du chiffre d'affaires, en raison de la part plus importante des activités de distribution de marques tiers. La nouvelle orientation de l'accord de partenariat aux Etats-Unis coûté 3 points de marge brute sur les 9 premiers mois de l'année.

Perspectives commerciales favorables pour 2022 et 2023

Compte tenu de la bonne dynamique observée à fin septembre et des contacts commerciaux en cours, DRONE VOLT anticipe une fin d'année favorable et une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel (8,6 millions d'euros en 2021). Cette tendance est notamment alimentée par les très bons retours des derniers salons professionnels où DRONE VOLT a exposé ses solutions, que ce soit le CIGRE [3] en août 2022 ou le Congrès National des sapeurs-pompiers de France en septembre 2022. DRONE VOLT y présentait ses solutions d'assistance aux interventions (dont la gamme HERCULES 20 reconnue pour sa capacité d'emport, les caméras thermiques dotées d'intelligence artificielle, etc.).

Au-delà, DRONE VOLT prépare déjà l'exercice 2023 qui verra le lancement commercial du LINEDRONE développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC. Pour mémoire, ce drone, unique en son genre, est destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance. Les derniers tests de validation en conditions réelles sur des lignes à Haute Tension actives ont été couronnées de succès.

DRONE VOLT compte notamment s'appuyer sur ses produits sans équivalent pour déployer son offre à l'usage « Drone as a Service » en facturant l'utilisation et non la détention de ses produits. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits. Il s'agit également pour DRONE VOLT d'un engagement extra-financier important, en limitant le nombre de drones produits grâce à l'usage mutualisé par plusieurs clients.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2022, mercredi 18 janvier 2023

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.

[2] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022.

[3] Conseil International des Grands Réseaux Electriques

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5yakZVqlZvIymmdZpltm2Fjbm5omGbKmWKbx2mZl5+Zamthx25jZ5SVZnBnnG5u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76798-aldrv_ca_t3_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com