DRONE VOLT : Amélioration technologique portant sur l'HERCULES 2 et progression des livraisons de cette gamme de drones aux Etats-Unis

Villepinte, le 19 août 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'amélioration de la structure de son drone HERCULES 2 ainsi que la progression des livraisons des drones de cette gamme à son partenaire américain, AQUILINE DRONES.

Les équipes d'AQUILINE DRONES et celles de DRONE VOLT ont pu enfin se rencontrer mi-juillet, au siège du Groupe à Villepinte dans le cadre d'un échange de savoir-faire entre les deux partenaires[1]. Cette rencontre a concerné d'abord les équipes de production, puis les ingénieurs et pilotes au cours des semaines suivantes.

Ces échanges ont été particulièrement fructueux et ont conduit à une amélioration technologique sensible du drone HERCULES 2, grâce à des ajustements effectués sur la structure de l'appareil qui ont permis à la fois de renforcer davantage le drone et de l'alléger. Ainsi, ce drone pèse désormais moins de 2 kilos, ce qui constitue un atout majeur[2] et ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour DRONE VOLT.

À la suite de cette avancée technologique, 3 drones ont déjà été livrés à AQUILINE DRONES la semaine passée et 11 drones additionnels seront livrés au cours de cette semaine. Avec un rythme de livraisons qui monterait progressivement en puissance chaque semaine, DRONE VOLT se fixe pour objectif de livrer une centaine de drones d'ici la fin du mois de septembre et l'ensemble de la commande sur l'année en cours, en dépit des difficultés toujours importantes de livraisons des composants électroniques. Pour rappel, cette commande a été signée en avril 2021 et porte sur la livraison de 600 drones HERCULES 2 à AQUILINE DRONES.

« L'été chez DRONE VOLT aura été très chargé, mais particulièrement profitable ! » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Les évolutions technologiques demandées par AQUILINE DRONES ont permis d'améliorer significativement notre HERCULES 2, ce qui profitera à tous nos clients et nous permettra d'élargir davantage nos perspectives commerciales. Nous pouvons aujourd'hui livrer un modèle qui emporte des technologies avancées et différenciantes, permettant de collecter des images et de la data sans risque de fuite vers l'extérieur pour obtenir un système totalement sécurisé. »

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2021, mercredi 15 septembre 2021

[1] Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les équipes françaises ne peuvent pas se déplacer aux Etats-Unis jusqu'à présent, mais les équipes américaines peuvent se déplacer en France.

[2] A titre d'exemple, la règlementation française permet à un drone de moins de 2 kilos de voler en ville dans tous les types de scénario, sans emporter de parachute.

