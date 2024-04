Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: accord de distribution en Turquie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce un nouvel accord de distribution en Turquie. Ce nouvel accord de distribution permet de proposer ses solutions sur le marché turc au travers de l'expertise et du réseau d'un distributeur local.



Ce distributeur est connu pour son expertise en matière de formation de pilotes de drones et se concentre sur l'utilisation efficace de la technologie des drones dans toutes les branches de l'agriculture, de l'énergie, de la sécurité et de l'ingénierie.



Cet accord s'est d'ores et déjà concrétisé par la commande d'un Heliplane livré, facturé et payé fin mars.



' Ce partenariat renforce notre présence en Turquie et dans les pays de la région. ' déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt. ' Le savoir-faire et l'expertise technique de notre distributeur, combinés à la vision globale de Drone Volt, devraient créer des opportunités régionales importantes. '





