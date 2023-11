Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: a présenté le Drone Volt Kobra au salon Milipol information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - Drone Volt a présenté, à l'occasion du salon Milipol, sa toute dernière innovation : le Drone Volt Kobra.



Le Drone Volt Kobra imaginé pour les acteurs de la surveillance, de la sécurité et de l'inspection, combine ainsi les dernières technologies (hardware et software) développées par les équipes du groupe.



Il embarque des solutions logicielles et d'intelligence artificielle. L'apport des technologies acquises cette année grâce au rachat des actifs de la société danoise Lorenz, permet notamment au drone d'être contrôlé à distance et de faire de l'acquisition et du traitement de données en vol.



Il s'agit d'une innovation issue de solutions technologiques 100% européennes, ce qui devrait lui offrir un avantage décisif auprès des polices, armées, administrations et forces de sécurité.





