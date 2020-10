Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Droits voisins-La justice oblige Google à rémunérer les éditeurs de presse et agences Reuters • 08/10/2020 à 10:09









PARIS, 8 octobre (Reuters) - La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi la décision de l'Autorité de la Concurrence obligeant Google GOOGL.O à négocier avec les éditeurs de presse français et les agences en vue de la rémunération leurs contenus. Début avril, l'Autorité de la concurrence française avait demandé à Google d'entamer des négociations avec les éditeurs et les agences de presse sur la rémunération qu'il leur doit au titre de la reprise de leurs contenus. Avant même la décision de la Cour d'appel, Google France a indiqué mercredi soir être proche d'un accord avec les éditeurs français sur la rémunération "des droits voisins au titre de la loi". (Mathieu Rosemain, Jean-Philippe Lefief et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.56%