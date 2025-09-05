 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Droits de douane-Le ministre suisse de l'Economie se rend de nouveau aux USA
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:06

Le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, se rend de nouveau aux Etats-Unis dans le cadre de discussions sur les droits de douane, annonce vendredi le Conseil fédéral helvétique.

La présidente suisse Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Économie avaient déjà effectué le mois dernier un déplacement à Washington pour tenter d'éviter l'application de droits de douane de 39% sur les exportations vers les Etats-Unis.

Le directeur général d'UBS UBSG.S , Sergio Ermotti, a déclaré vendredi redouter que les droits de douane américains n'exercent une pression sur la croissance économique et ne contribuent à une hausse de l'inflation.

Sergio Ermotti a déclaré lors d'un événement économique à Baden, à 25 kilomètres au nord-ouest de Zurich, qu'il était également très déçu par les surtaxes américaines imposées à la Suisse, mais qu'il était convaincu que Berne serait en mesure de parvenir à un accord sur une réduction de leur taux.

(Reportage Dave Graham, rédigé par John Revill, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

