Droits de douane américains: Astérès prévoit des répercussions "majeures"

(AOF) - "Environ les trois quarts des exportations de marchandises canadiennes et mexicaines sont à destination des États-Unis" affirme le cabinet Astérès dans une note publiée ce jour au sujet des droits de douane imposés à ces pays par les Etats-Unis. Ces dernières représenteraient "25 % du PIB mexicain et 21 % du PIB canadien". "Il n'existe pas d'exemple de pays voisins, fortement intégrés commercialement dans une zone de libre-échange, qui décident soudainement d'accroître les droits de douane de 25 %, ce qui rend difficile l'estimation des dommages économiques".

Le Mexique pourrait perdre jusqu'à 2 % de PIB annuel, voire tomber en récession, poursuit Astérès, citant le Peterson Institute. Selon ce dernier, des droits de douane de 25 % réduiraient le PIB mexicain chaque année d'un maximum de 2 % en 2032 "quand les chaînes de valeur auront été désorganisées au détriment du Mexique". Le choc serait légèrement moins brutal pour le Canada avec une baisse du PIB annuel de 1,26 % en 2028, et nettement plus faible pour les États-Unis et la Chine, avec une baisse du PIB annuel "aux alentours de 0,2 %".

"D'un point de vue strictement économique, il est probable que la meilleure réponse aux droits de douane soit de ne rien faire" estime Sylvain Bersinger, chef économiste d'Astérès dans sa note, soulignant cependant que "des considérations politiques peuvent pousser à répliquer".

"En infligeant les dommages maximaux à l'économie américaine, une restriction des exportations serait le levier de pression le plus efficace". Mais cette stratégie de blocage des exportations est aussi "la plus à même de conduire Donald Trump à prendre des mesures encore plus agressives vis-à-vis de ses voisins".