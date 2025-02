Droits de douane: Allianz GI prévoit un impact différencié sur les sociétés européennes

Pour les entreprises européennes touchées par les droits de douane, trois facteurs seront particulièrement importants, et notamment le pouvoir de fixation des prix, en particulier la possibilité de répercuter les droits de douane sur le client final en augmentant les prix. Il faut également prendre en compte leur empreinte de production (production footprint) par rapport à leurs concurrents, avec leur capacité à maintenir ou étendre leur position, malgré les droits de douane. Enfin, l'élasticité prix jouera également un rôle important. "Pour les investisseurs, cela rend une approche de sélection active encore plus cruciale" conclut Christoph Berger.

Les quelque 26 % du chiffre d'affaires américain des sociétés européennes sont constitués d'environ 9 % de services, 10,5 % de biens produits localement, contre 6,6 % de biens exportés vers les États-Unis, et les deux premières catégories sont pour l'instant moins touchées par les droits de douane.

(AOF) - Les droits de douane annoncés par Donald Trump "ne seraient pas aussi impactant pour toutes les entreprises européennes que beaucoup l’avaient prévu". C’est la conclusion de Christoph Berger, CIO Equity Europe d’Allianz GI, pour qui "un peu plus de la moitié des revenus" des entreprises européennes provenant des biens d’exportation directe aux Etats-Unis sont "quelque peu protégés". Les plus menacés sont, selon lui, les constructeurs automobiles, ainsi que "certains secteurs liés à la consommation".

