Drilling Tools International Corp devrait afficher un bénéfice de 4 cents par action

* Drilling Tools International Corp DTI.OQ DTI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait déclarer une augmentation de 6,1% de ses revenus à 39,835 millions de dollars contre 37,53 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Drilling Tools International Corp est de 4 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Drilling Tools International Corp est de 3,78 $, soit environ 44,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,09 $

