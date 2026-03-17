Draftkings perd du terrain, Argus le rétrograde à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de jeux sportifs numériques Draftkings DKNG.O perdent 1 % dans les échanges de pré-marché à environ 25 $

** Argus rétrograde l'action de "buy" à "hold" et maintient le PT à $24.90

** Argus affirme que DKNG est confronté à des coûts élevés pour attirer les clients, à des taxes d'État en hausse et à une forte concurrence de la part des marchés de prédiction

** La société DKNG perd des parts de marché dans le secteur de l'iGaming aux États-Unis

** Argus abaisse ses estimations de bénéfice par action pour 2026 à 1,20 $, contre 2,30 $

** 29 des 38 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver"; leur PT médian est de 35 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 27,8 % depuis le début de l'année