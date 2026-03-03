Draftkings augmente après que BMO a relevé son objectif de prix

3 mars - ** Les actions de la société de jeux sportifs numériques Draftkings DKNG.O augmentent de 3 % à 24,56 $ après que les analystes de BMO Capital Markets ont relevé leur objectif de prix

** DKNG est en passe de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage et sa meilleure clôture depuis la mi-février

** DKNG a annoncé son intention d'intégrer ses produits (Sportsbook, iGaming, Predictions, etc.) dans une "Super App", ce qui devrait permettre d'accélérer les ventes croisées et de réduire (le coût d'acquisition des clients), a déclaré Brian Pitz, analyste de BMO, dans une note à l'intention des investisseurs

** L'analyste a également déclaré que les marchés de prédiction pourraient représenter une opportunité de revenus bruts de 10 milliards de dollars au fil du temps, avec des marges brutes de 60 à 80 %, contre environ 50 % pour les paris sportifs

** Parmi les 38 analystes couvrant DKNG, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de 35$, selon les données de LSEG

** DKNG est en baisse de 28,1% depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,9% pour l'indice composite NASDAQ .IXIC