DPAM : "les small caps se comportent bien lorsque l’inflation chute"

(AOF) - "Les small caps constituent une classe d'actifs très sensible à l'évolution du cycle économique et tendent à réagir très fortement à celle-ci. En 2020, la pandémie a fait chuter l'activité économique, ce qui a conduit les small caps américaines à relativement moins bien performer par rapport aux large caps. Cependant, en 2021, l'arrivée des vaccins et la perspective d'un retour à la normale ont permis aux small caps de rattraper leur retard au sein du S&P 500", rappelle Johan Van Geeteruyen, CIO Actions fondamentales chez DPAM.

Lorsque la Fed avait adopté une politique monétaire "hawkish" pour lutter contre l'inflation, les small caps ont recommencé à sous-performer par rapport aux large caps et la classe d'actifs avait fait face à de nombreuses difficultés (resserrement des conditions de crédit, réduction du crédit disponible, coûts du travail plus élevés…).

"L'année dernière, les smalls caps ont de nouveau sous-performé, en raison de la crise bancaire américaine et des problèmes liés au plafond de la dette qui ont pesé sur les perspectives de croissance et impacté les rendements de la classe d'actifs à la baisse", souligne l'analyste.

De manière générale, la classe d'actifs fait face à des difficultés dans le cas d'un atterrissage en douceur (ralentissement économique sans récession) ou d'un scénario de récession, leurs bilans étant plus faibles et leurs résultats plus volatiles, ce qui les rend vulnérables dans ce contexte. C'est pourquoi, il est important d'opter pour la qualité dans ce genre de situation.

"Historiquement, d'après une étude de State Street, le meilleur moment pour investir dans les small caps est en moyenne trois à quatre mois après le début d'une récession, et de conserver ces positions entre un et trois ans. Les small caps ont tendance à bien se comporter lorsque l'inflation chute et que les indicateurs clés atteignent leur point le plus bas, indiquant une phase de début de cycle. Cependant, les conditions de marché actuelles semblent indiquer une fin de cycle", souligne Johan Van Geeteruyen.

Il poursuit en affirmant que les valorisations sont un indicateur clé pour investir dans la classe d'actifs. En effet, une grande partie des small caps américaines doivent encore prouver leur rentabilité. Il est essentiel d'évaluer non seulement les multiples tels que les ratios P/E et P/B, mais aussi l'évolution des performances de l'entreprise. Si les large caps américaines ne peuvent pas être considérées comme bon marché aujourd'hui, la sous-performance relative des small caps, qui ont chuté de 20% depuis leur pic, intègre déjà le niveau très bas des nouvelles commandes PMI.