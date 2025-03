DPAM : il existe une marge de progression considérable pour les obligations vertes

(AOF) - Selon une récente étude de Bloomberg, les investissements mondiaux dans la transition énergétique ont dépassé les 2,1 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Bien que ce chiffre marque une étape importante, il représente également un ralentissement par rapport aux taux de croissance annuels de plus de 25% observés les années précédentes", souligne Ronald Van Steenweghen, fixed income fund manager chez DPAM.

Ce niveau d'investissement est-il suffisant ?

Plusieurs rapports indiquent que les flux de capitaux doivent doubler, voire quadrupler, d'ici à 2030 pour éviter les points de basculement climatiques critiques. Au-delà, des flux de capitaux soutenus seront essentiels pour parvenir à une économie à faible émission de carbone.

" Une transition à deux vitesses devient de plus en plus évidente. La plupart des investissements continuent d'être consacrés à des technologies matures telles que les transports électrifiés, les énergies renouvelables et les réseaux électriques, tandis que les solutions émergentes - notamment l'hydrogène, le transport maritime propre et le stockage du carbone - n'ont attiré que 7% du total des investissements ", affirme Ronald Van Steenweghen.

Les obstacles les plus cités à l'expansion de ces technologies émergentes sont la complexité technologique et la viabilité économique, qui nécessiteront probablement toutes deux des incitations ciblées de la part des pouvoirs publics pour être surmontées. Sans un soutien politique plus fort, ces nouvelles technologies pourraient avoir du mal à attirer le niveau de capital nécessaire à une mise à l'échelle efficace.

Une part importante des investissements dans la transition énergétique a été financée par les marchés de la dette ESG, les obligations vertes constituant la catégorie phare de la finance durable.

" Ces instruments ont joué un rôle crucial dans l'orientation des capitaux vers des projets axés sur le climat, mais pourquoi sont-ils considérés comme essentiels à la mise en place d'une économie à faible émission de carbone ? s'interroge Ronald Van Steenweghen.

Les obligations vertes et ESG sont spécifiquement conçues pour financer des projets présentant des avantages sur le plan de l'environnement et de la durabilité, ce qui permet aux investisseurs d'aligner leur capital sur un impact mesurable. Bien que les émissions annuelles en 2024 aient déjà dépassé les 1 000 milliards de dollars, il existe une marge de progression considérable, d'autant plus que le marché mondial des titres à revenu fixe dépasse les 15 000 milliards de dollars.

" Compte tenu de l'importance des investissements nécessaires à la transition énergétique, les technologies matures et émergentes peuvent toutes deux bénéficier d'un financement par obligations vertes. Les secteurs matures, en particulier, sont bien adaptés au financement obligataire en raison de leurs flux de trésorerie prévisibles, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs ayant un faible appétit pour le risque et/ou des horizons d'investissement à long terme ", signale le gérant.