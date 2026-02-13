 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DP World de Dubaï nomme un nouveau président du conseil et un nouveau directeur général suite aux pressions concernant Epstein
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et d'informations supplémentaires) par Jana Choukeir

Le géant portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi la nomination d'Essa Kazim au poste de président de son conseil d'administration et de Yuvraj Narayan au poste de directeur général du groupe, a rapporté le Dubai Media Office, à la suite des pressions croissantes exercées sur le président Sultan bin Sulayem, en raison de liens présumés avec Jeffrey Epstein.

Des membres du Congrès américain ont déclaré que le nom du président-directeur général de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, apparaissait dans les dossiers, ce qui a relancé l'examen de ses relations passées avec M. Epstein, un délinquant sexuel condamné.

Reuters n'a pas été en mesure d'examiner de manière indépendante les allégations contenues dans les dossiers Epstein , publiés par le ministère américain de la justice.

Sulayem, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Dubaï, a dirigé DP World pendant plus de quatre décennies, à travers une expansion qui en afait l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde, qui, selon elle, gère environ 10 % du commerce mondial.

L'agence britannique de financement du développement, British International Investment, et le deuxième plus grand fonds de pension du Canada ont suspendu tout nouvel investissement avec DP World à la suite des allégations d'Epstein.

Affaire Epstein
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank