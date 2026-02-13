DP World de Dubaï nomme un nouveau président du conseil et un nouveau directeur général suite aux pressions concernant Epstein

(Ajout de contexte et d'informations supplémentaires) par Jana Choukeir

Le géant portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi la nomination d'Essa Kazim au poste de président de son conseil d'administration et de Yuvraj Narayan au poste de directeur général du groupe, a rapporté le Dubai Media Office, à la suite des pressions croissantes exercées sur le président Sultan bin Sulayem, en raison de liens présumés avec Jeffrey Epstein.

Des membres du Congrès américain ont déclaré que le nom du président-directeur général de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, apparaissait dans les dossiers, ce qui a relancé l'examen de ses relations passées avec M. Epstein, un délinquant sexuel condamné.

Reuters n'a pas été en mesure d'examiner de manière indépendante les allégations contenues dans les dossiers Epstein , publiés par le ministère américain de la justice.

Sulayem, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Dubaï, a dirigé DP World pendant plus de quatre décennies, à travers une expansion qui en afait l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde, qui, selon elle, gère environ 10 % du commerce mondial.

L'agence britannique de financement du développement, British International Investment, et le deuxième plus grand fonds de pension du Canada ont suspendu tout nouvel investissement avec DP World à la suite des allégations d'Epstein.