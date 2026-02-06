Doximity s'effondre en raison de perspectives médiocres pour le quatrième trimestre

6 février - ** Les actions de Doximity DOCS.N chutent de 30,1 % à 23 $ avant le marché

** La société de télésanté a prévu jeudi un chiffre d'affaires de 143 à 144 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur aux estimations de Wall Street de 148,02 dollars - données LSEG

** DOCS prévoit également un bénéfice de base de 63,5 à 64,5 millions de dollars au quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 68,8 millions de dollars

** Cependant, le bénéfice par action ajusté de la société pour le troisième trimestre (46 cents) a battu les estimations de 45 cents

** La société de courtage Piper Sandler déclare que la barre était déjà basse, mais que les prévisions de revenus pour le 4ème trimestre étaient inférieures

** Le chiffre d'affaires augmentera séquentiellement à partir du 4ème trimestre, DOCS assurant les renouvellements en cours, les augmentations de prix et les nouveaux engagements", indique la société de courtage

** En 2025, l'action DOCS a chuté de 17,1%