Dow progresse grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de la société chimique Dow

DOW.N ont augmenté d'environ 11 % à 23,95 $ ** La société affiche une perte moins importante que prévu au troisième trimestre grâce à des réductions de coûts et à des volumes plus élevés provenant des nouveaux actifs de la côte américaine du Golfe du Mexique

** DOW déclare être en bonne voie pour fournir plus de 6,5 milliards de dollars de soutien financier à court terme, dont plus de la moitié a déjà été réalisée

** La société a su tirer parti de la demande soutenue de ses nouveaux actifs de polyéthylène et d'alcoxylation sur la côte américaine du golfe du Mexique" - Jim Fitterling, directeur général de la société

** Co annonce une perte ajustée de 19 cents par action au 3ème trimestre, inférieure aux estimations d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG ** En incluant les mouvements de la séance, le DOW a baissé de 40% depuis le début de l'année

