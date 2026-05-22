Dow Jones : nouveau record à 50.700, risque de double-top latent

Le Dow Jones inscrit un nouveau record à 50.700, effaçant des tablettes celui des 50.500 du 10 et 11 février (50.188 le 10 en clôture) mais n'échappe pas totalement à un risque de double-top 50.500/50.700... surtout après 8 semaines de hausse consécutives.

Fait rarissime pour le "Dow", le record est battu avec à la clé un "gap" d'ouverture (au-delà de 50.350).

Un tel cas de figure ne se produit qu'une fois par an en moyenne à travers les précédentes décennies : la dernière occurrence remonte au 12 novembre 2025, elle avait été aussitôt suivie d'une correction (dès le lendemain), puis au 22 novembre 2024, au 21 mars 2024 puis au 2 février 2022 dans 3 cas sur 4, l'indice n'avait pas été plus haut.

La tendance haussière semble aujourd'hui invulnérable mais se fragiliserait sous 48.850Pts, et plus encore sous 48.650 (MM100).