 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dow Jones : nouveau record à 50.700, risque de double-top latent
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 17:11

Le Dow Jones inscrit un nouveau record à 50.700, effaçant des tablettes celui des 50.500 du 10 et 11 février (50.188 le 10 en clôture) mais n'échappe pas totalement à un risque de double-top 50.500/50.700... surtout après 8 semaines de hausse consécutives.

Fait rarissime pour le "Dow", le record est battu avec à la clé un "gap" d'ouverture (au-delà de 50.350).

Un tel cas de figure ne se produit qu'une fois par an en moyenne à travers les précédentes décennies : la dernière occurrence remonte au 12 novembre 2025, elle avait été aussitôt suivie d'une correction (dès le lendemain), puis au 22 novembre 2024, au 21 mars 2024 puis au 2 février 2022 dans 3 cas sur 4, l'indice n'avait pas été plus haut.

La tendance haussière semble aujourd'hui invulnérable mais se fragiliserait sous 48.850Pts, et plus encore sous 48.650 (MM100).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 115,75 +0,37%
Pétrole Brent
103 -1,83%
SOITEC
177,35 +6,45%
HAFFNER ENERGY
0,1778 +11,12%
NANOBIOTIX
36,46 +8,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank