Dow dévoile ses résultats annuels et un nouveau plan stratégique
29/01/2026

Dow a publié des résultats trimestriels globalement moins mauvais que redouté. Sur les quatre derniers mois de l'année 2025, le groupe chimique industriel a vu ses ventes nettes reculer de 9,08%, à 9,46 milliards de dollars, reflétant un recul dans tous les segments opérationnels.

Par rapport au troisième trimestre, elles sont ressorties en baisse de 5,14%. Le niveau de chiffre d'affaires est très proche des attentes qui étaient d'environ 9,47 milliards de dollars.

En ce qui concerne les volumes, ils ont diminué de 2% en rythme annuel et séquentiel, en raison principalement de la mise à l'arrêt d'un vapocraqueur dans la zone EMEAI (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde).

Le groupe a également enregistré sur le trimestre, une perte nette de 1,477 milliard de dollars. Quant à la perte opérationnelle par action, elle est ressortie sensiblement meilleure que prévu à 0,34 dollar, contre des prévisions autour de 0,51 dollar.

Pour l'ensemble de l'année, Dow a généré un chiffre d'affaires net de 40 milliards de dollars, pour une perte nette de 2,4 milliards de dollars (contre un bénéfice de 1,2 milliard de dollars un an plus tôt).

En parallèle à cette publication le groupe a lancé Transform to Outperform, un plan global visant à simplifier son fonctionnement et à optimiser ses processus. L'entreprise va également réinitialiser sa structure de coûts et moderniser la manière dont elle sert ses clients.

Ce programme doit notamment permettre de générer au moins 2 milliards de dollars supplémentaires d'Ebitda opérationnel à court terme, en partie grâce à l'utilisation de l'IA et de l'automatisation.

Le coût du programme devrait être compris entre 1,1 et 1,5 milliard de dollars, dont 600 à 800 millions de dollars d'indemnités de départ concernant environ 4 500 postes et 500 à 700 millions de dollars d'autres coûts non récurrents.

