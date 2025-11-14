Doug McMillon, PDG de Walmart, prend sa retraite après une décennie ; John Furner, un initié, est nommé successeur

Les actions chutent de 1,2 % en milieu de journée

McMillon est félicité pour avoir transformé Walmart en une entreprise technologique de premier plan - analyste

Furner est considéré comme un successeur logique en raison de son ancienneté et de son adéquation culturelle

(Ajoute des détails et le commentaire de McMillon sur l'IA dans les paragraphes 17-18) par Siddharth Cavale et Juveria Tabassum

Le directeur général de Walmart

WMT.N Doug McMillon prendra sa retraite l'année prochaine après plus d'une décennie à la tête de l'entreprise, mettant fin à une période au cours de laquelle il a transformé le distributeur à grande surface en une puissance axée sur la technologie dont les actions ont constamment surpassé le marché en général.

Doug McMillon , 59 ans, sera remplacé par John Furner , 51 ans, directeur général de la division américaine et vétéran ayant passé trois décennies au sein de l'entreprise, a déclaré Walmart.

Les actions de Walmart ont chuté de 1,2 % en partie à cause des inquiétudes selon lesquelles la décision de Doug McMillon de se retirer plus tôt que prévu, bien que son mandat au moment de sa retraite prévue pour le 31 janvier fasse de lui l'un des directeurs généraux les plus anciens de l'histoire de l'entreprise.

« Étant donné que Doug McMillon était sans équivoque le meilleur directeur général de Walmart depuis le fondateur de l'entreprise, Sam Walton, l'annonce suscitera probablement une certaine anxiété chez les actionnaires, d'autant plus que le changement est intervenu un peu plus tôt que prévu », a déclaré Chuck Grom, analyste chez Gordon Haskett.

Dans une vidéo publiée sur le site web de l'entreprise, Doug McMillon a déclaré: « C'est le bon moment pour prendre sa retraite parce que l'entreprise est en pleine forme et que John est plus que prêt à diriger cette entreprise à travers une nouvelle série de transformations. »

Walmart a déclaré dans un communiqué que le départ à la retraite de Doug McMillon était une transition planifiée.

UNE DÉCENNIE DE CHANGEMENTS

Doug McMillon a succédé à Mike Duke en février 2014, alors que l'entreprise rattrapait son retard sur le géant de la vente en ligne Amazon.com AMZN.O , qui se taillait rapidement la part du lion dans la demande en plein essor des consommateurs pour le commerce électronique.

Doug McMillon s'est appuyé sur le vaste réseau de magasins de l'entreprise pour accélérer les livraisons, a intégré des technologies d'automatisation dans les entrepôts et a développé sa place de marché et ses activités publicitaires pour accroître ses revenus.

Depuis qu'il a pris ses fonctions, la valeur de Walmart a plus que triplé pour atteindre 817 milliards de dollars aujourd'hui, grâce à l'intensification des efforts en matière de commerce électronique. Lorsqu'il a pris ses fonctions, les ventes mondiales de commerce électronique de l'entreprise venaient de dépasser les 10 milliards de dollars; au cours de l'exercice fiscal le plus récent, qui s'est achevé en janvier, ce chiffre a dépassé les 120 milliards de dollars.

« Walmart a obtenu de très bons résultats sous le mandat de Doug », a déclaré Neil Saunders, directeur général de la vente au détail chez GlobalData. « Il est devenu un acteur beaucoup plus influent dans le domaine du commerce électronique, a intégré de nouvelles technologies pour améliorer son efficacité et s'est lancé dans de nouveaux domaines tels que les médias de vente au détail. »

Doug McMillon restera conseiller jusqu'au 31 janvier 2027. L'action du distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, a augmenté de 323 % depuis sa prise de fonction, surpassant l'indice S&P 500 .SPX .

Doug McMillon, qui a rejoint Walmart en 1984 en tant qu'associé rémunéré à l'heure, a occupé des postes de direction dans les trois divisions de Walmart: États-Unis, International et Sam's Club. Il a gravi les échelons pour devenir directeur général de Walmart en février 2014, en remplacement de Mike Duke.

John Furner a suivi une trajectoire professionnelle similaire au sein du plus grand employeur privé du pays, où il est entré en tant qu'associé rémunéré à l'heure, avant de diriger Sam's Club et Walmart U.S. au cours des trois décennies qu'il a passées au sein de l'entreprise.

« John Furner prend l'une des places les plus convoitées de l'Amérique des affaires et, à notre avis, il lui suffit de continuer à exécuter le plan de match qu'il a déjà mis en place », a déclaré Scot Ciccarelli, analyste chez Truist Securities.

Il prend la barre alors que Walmart commence à adopter des outils d'intelligence artificielle qui modifient la façon dont les détaillants opèrent et interagissent avec les clients.

« John Furner était particulièrement apte à diriger l'entreprise dans cette prochaine transformation axée sur l'intelligence artificielle », a déclaré Doug McMillon dans un communiqué.

UNE PUISSANCE ALIMENTÉE PAR LA TECHNOLOGIE

La liste des personnes ayant occupé le poste de direction de Walmart depuis sa création en 1962 est courte; John Furner ne sera que la sixième personne à diriger l'entreprise, chacun des précédents directeurs généraux ayant duré six ans ou plus.

« Doug McMillon a été un directeur général formidable, menant la transformation de Walmart en un géant de la vente au détail encore plus grand et plus fort, alimenté par la technologie », a déclaré Joseph Feldman, analyste au sein du Telsey Advisory Group. « John Furner est le choix logique pour devenir le prochain directeur général. C'est un vétéran de Walmart, qui a commencé en tant qu'associé à l'heure en 1993, et il s'adapte donc parfaitement à la culture de l'entreprise. »

Cette décision est la dernière d'une série de changements de direction dans le secteur de la vente au détail, les entreprises devant faire face aux pressions tarifaires , à une économie incertaine et à des dépenses de consommation en dents de scie. Kohl's KSS.N , Kroger KR.N et Target TGT.N ont nommé de nouveaux directeurs généraux cette année.

Walmart publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.