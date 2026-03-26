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Double peine pour Meta qui trébuche après un revers juridique
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:11

Le géant des réseaux sociaux Meta a été condamné par un jury de Los Angeles dans une affaire inédite portant sur l'impact des plateformes numériques sur la santé mentale des plus jeunes. Cette décision de justice a pesé sur le titre, en recul de 6,5% à la mi-séance américaine.

L'affaire concerne Kaley G.M., une Américaine de 20 ans, qui accusait YouTube, propriété d'Alphabet, et Instagram, détenu par Meta, d'avoir contribué à sa dépression et à ses idées suicidaires durant son adolescence. Elle a expliqué avoir commencé à consommer intensivement des vidéos sur YouTube dès l'âge de 6 ans, avant de rejoindre Instagram à 9 ans sans l'accord de ses parents.

Selon son témoignage, l'usage de la plateforme de Meta aurait rapidement pris une dimension addictive, alimentant notamment son anxiété, en particulier autour de l'image corporelle et de la perception de soi.

Un verdict aux implications potentiellement majeures

Le jury a accordé 3 millions de dollars de dommages compensatoires à la plaignante, auxquels s'ajoutent 3 millions de dollars supplémentaires après avoir estimé que les deux entreprises avaient agi de manière frauduleuse et délibérée.

Dans la répartition des responsabilités, Meta a été jugé responsable à hauteur de 70%, contre 30% pour Alphabet. Au-delà du montant des dommages, cette décision pourrait marquer un tournant juridique pour l'ensemble du secteur.

Ce procès est en effet le premier du genre à aboutir, alors que des milliers de plaintes similaires sont en attente de jugement. Il pourrait ainsi faire jurisprudence et ouvrir la voie à une série de contentieux visant les grandes plateformes, dans un contexte de pression croissante sur leur responsabilité en matière de santé mentale.

A la mi-séance, Meta concède 6,5% tandis que Alphabet affiche une baisse d'environ 2,2%.

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