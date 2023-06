Dossier GAM/Liontrust : Le camp de Xavier Niel présente son propre plan

- Pas de répit pour la direction et le board de GAM. Le lendemain de l’annonce du rejet de leur recours auprès de la Commission des OPA suisse, Xavier Niel et ses partenaires ont publié leur propre plan de redressement de GAM, et demandé à la société de gestion suisse la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour la mi-août. Cette assemblée générale extraordinaire se tiendrait donc juste après que le marché a pris connaissance du résultat de l’offre publique d’achat de Liontrust AM, selon le calendrier actuel. Le plan de NewGAMe, le groupe d’actionnaires qui réunit M. Niel, certains de ses proches, et la société de gestion de fortune suisse Bruellan, comprend un volet gouvernance, un autre sur la restructuration du capital, et un dernier sur la stratégie produits. Ces actionnaires souhaitent en priorité évincer la totalité du conseil d’administration actuel, et placer comme président Antoine Spillmann, executive partner de la société de gestion de fortune Bruellan. Quatre autres proches et/ou spécialistes de l’industrie financière suisse sont également proposés comme membres : Anthony Maarek, bras droit de Xavier Niel, Managing director de sa holding NJJ Holding, Fabien Pictet, ancien de la banque familiale et fondateur de Fabien Pictet & Partners, Carlos Esteve, fondateur de la Banque Héritage, et Charlotte Aubin, fondatrice de Greenwish Group. Une partie des administrateurs actuels de GAM a pourtant été réélue il y a quelques semaines avec plus de trois-quarts de votes positifs de la part des actionnaires présents. Néanmoins, ce soutien s’est révélé bien plus faible que les années précédentes. A lire aussi: Le soutien à la direction de GAM s'est effrité lors de l'assemblée générale annuelle En matière de réorganisation de la structure du capital, ces actionnaires veulent investir 25 millions de francs suisses via une obligation convertible à un taux 1%, remboursable sur 5 ans, ce qui doit également permettre de faire face aux besoins de liquidités à court terme.Plus de fonds thématiques, ESG, et de non cotés Côté stratégie, les partenaires comptent notamment développer les fonds actions thématiques et ESG, construire une plateforme alternative multi-stratégies avec notamment du non-côté (allant du capital-risque au capital-investissement, en passant par l’infrastructure et l’immobilier), et reconstruire une plateforme de gestion de fortune sous la marque GAM en profitant de la consolidation du secteur en Suisse. Ils veulent aussi développer des partenariats avec des équipes de gestion externes de haut niveau dont les stratégies seraient complémentaires à leur gamme.Ils ont enfin déclaré vouloir vendre le Fund Management Services (FMS), qui ne représente qu’une faible partie du chiffre d’affaires de la maison suisse. Ils veulent ainsi se concentrer sur la gestion d’actifs et améliorer les besoins de capitaux réglementaires. Ils indiquent avoir identifié de meilleurs acheteurs que le groupe Carne, qui est le candidat proposé par Liontrust AM.Enfin, ils ont précisé vouloir réduire les coûts de 35% à 40% afin d’atteindre la rentabilité d’ici 2024-2025.Le conseil d’administration de GAM, qui a lui publié un communiqué de presse se limitant à la demande de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, « continue de recommander vivement aux actionnaires d’accepter la proposition de Liontrust ». Le prospectus de l’offre de Liontrust AM devrait être publié ce 9 juin, et la période d’achat s’étendre entre le 26 juin et le 21 juillet.

Jean-Loup Thiébaut