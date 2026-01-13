Dossier Auto : VW tombe à la troisième place en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - Par Nick Carey , Correspondant automobile européen

Salutations de Londres!

L'histoire de la Chine dans l'industrie automobile est remarquable et sans équivalent. Les grands constructeurs automobiles mondiaux ont afflué sur le marché dans les années 1980 et 1990, acceptant avec confiance la condition imposée par Pékin de former une coentreprise avec un partenaire local.

Pendant des décennies, ils ont dominé le marché, alors que les premières tentatives chinoises de fabriquer des voitures se sont souvent soldées par des échecs cuisants - notamment un modèle de Brilliance qui n'a obtenu aucune étoile lors des tests de collision Euro NCAP en 2009.

Mais au cours des cinq dernières années, les constructeurs automobiles chinois, qui évoluent rapidement, ont commencé à produire de nouveaux modèles élégants, surtout des véhicules électriques, et ont régulièrement pris des parts de marché à leurs rivaux traditionnels.

La part du marché automobile chinois détenue par les constructeurs nationaux est passée de 42 % en 2017 à 61 % en 2024, et le cabinet de conseil Alix Partners prévoit qu'elle atteindra 76 % en 2030.

Si ces prévisions se confirment, les grands constructeurs automobiles occidentaux auront du mal à trouver un moyen de rester dans la course en Chine.

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui...

* Le déclin de VW en Chine

* GM ralentit son offensive dans les VE

* Partenariats pour la conduite autonome

Le problème de VW en Chine

Volkswagen VOWG.DE est devenu l'exemple type du déclin des constructeurs automobiles mondiaux en Chine.

Le groupe automobile allemand tentaculaire a été le leader du marché chinois pendant un quart de siècle, mais a été relégué à la deuxième place par BYD en 2024 et l'année dernière a encore été mauvaise pour VW sur le plus grand marché automobile mondial. L'entreprise a enregistré une baisse de 17,4 % de ses ventes en Chine au quatrième trimestre, passant officiellement à la troisième place derrière BYD et Geely GEELY.UL .

Volkswagen a perdu des parts de marché, mais il est intéressant de noter que BYD a également perdu des parts de marché, face à la concurrence féroce de Geely et d'autres constructeurs automobiles chinois, tels que Leapmotor 9863.HK , principalement dans le segment des voitures bon marché.

L'entreprise allemande a réagi en proposant une gamme de véhicules électriques développés en Chine spécifiquement pour les consommateurs chinois, qui devraient arriver sur le marché au cours des prochaines années. Volkswagen envisage également d'exporter les voitures développées et fabriquées en Chine vers davantage de marchés étrangers.

Mais en attendant, il semble que Volkswagen va continuer à perdre des parts de marché en Chine, confrontant le directeur général Oliver Blume à une liste de tâches plutôt urgentes.

Lecture recommandée:

* Les banques centrales s'unissent

* Les VE stimulent la hausse des ventes de voitures en Turquie

* Le bilan de sécurité d'Uber à l'épreuve

Le recul des véhicules électriques frappe GM

General Motors GM.N a annoncé une charge de 6 milliards de dollars pour dénouer certains investissements dans les véhicules électriques, devenant ainsi le dernier constructeur automobile à se retirer des VE en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la baisse de la demande de voitures électriques. Comme le rapportent nos collègues de Reuters Kalea Hall et Nora Eckert, la majeure partie de la dépréciation de GM - une charge en espèces de 4,2 milliards de dollars - est liée à des annulations de contrats et à des règlements avec les fournisseurs, qui avaient prévu des volumes de production beaucoup plus élevés avant que le marché ne se retourne. Pour en savoir plus, consultez le site .

GM a déclaré que la dépréciation n'affecterait pas sa gamme américaine d'une douzaine de modèles de véhicules électriques, qui constitue l'offre la plus large de véhicules à batterie de l'industrie américaine. S'exprimant cette semaine à Détroit, Mary Barra, directrice générale de GM , a déclaré que les mesures prises par l'administration Trump pour supprimer un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les VE et assouplir les règles relatives aux émissions de gaz d'échappement avaient contraint GM à adapter rapidement ses plans de produits et à réduire des milliards de dollars d'investissements dans les VE.

Toutefois, Mme Barra a déclaré que le constructeur continuait à croire que les VE allaient finir par décoller aux États-Unis à mesure que la recharge devenait plus facile et que les prix baissaient, et que GM considérait toujours les véhicules alimentés par batterie comme "la solution ultime."

Partenariats pour les voitures autonomes

Ce serait un euphémisme de dire que l'industrie de la voiture autonome a connu un parcours semé d'embûches au cours des dernières années. Après de nombreuses hyperboles à la fin de la dernière décennie selon lesquelles les voitures autonomes étaient à portée de main - en particulier de la part du directeur général de Tesla

TSLA.O Elon Musk - l'industrie a été frappée par des échecs immensément coûteux lorsque les constructeurs automobiles, y compris GM et Ford, ont fermé leurs unités de véhicules autonomes.

Cette fois, les fournisseurs de technologie, les fabricants de puces, dont Nvidia NVDA.O , et certains constructeurs automobiles misent sur l'IA et un réseau de partenariats pour relancer le progrès. Selon eux, l'IA changera la donne et servira d'"accélérateur" pour faire des robotaxis une réalité. Leur message principal est que cette fois-ci, tout sera vraiment différent. Mais comme le rapporte Abhirup Roy, un collègue de Reuters, de nombreux constructeurs automobiles intéressés se posent encore de grandes questions. Pour en savoir plus, consultez le site .

Outre les préoccupations liées aux coûts élevés et à l'évolutivité, ils veulent savoir s'il existe une demande suffisante de la part des clients pour rentabiliser un pari coûteux.

Plutôt que de risquer de nouveaux investissements dans la conduite entièrement autonome, les grands constructeurs automobiles veulent une technologie d'aide à la conduite génératrice de revenus, qui est déjà disponible mais qui exige une attention constante de la part des conducteurs.

Le pari européen de Polestar porte ses fruits

Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de bonnes nouvelles du fabricant de véhicules électriques Polestar

PSNY.O . Mais comme le rapportent nos collègues de Reuters Marie Mannes et Zaheer Kachwala, les ventes de l'entreprise au quatrième trimestre ont bondi de 27 %. Vous pouvez lire tout cela ici . Le bond des ventes reflète une plus grande attention portée à l'Europe, qui représente désormais environ 78 % des ventes de Polestar, alors que le fabricant de véhicules électriques est confronté à une forte concurrence en Chine et à des tarifs douaniers aux États-Unis.

Mais le constructeur automobile a encore un long chemin à parcourir. Même avec ce bond, les ventes de Polestar se sont élevées à un peu plus de 60 000 voitures, ce qui en fait un petit poucet de l'industrie automobile. Un endettement élevé, des pertes persistantes et des retards de lancement ont pesé sur les actions de Polestar, qui a dû procéder à un regroupement d'actions pour éviter d'être radiée de la cote du NASDAQ.

Polestar s'est également fortement appuyée sur son propriétaire chinois majoritaire, Geely, pour l'aider à financer ses activités déficitaires.

Des tours de piste rapides - Les ventes de voitures en Chine devraient rester stables cette année après un ralentissement de la croissance en 2025, et les exportations robustes de véhicules électriques de l'année dernière seront difficiles à maintenir, a déclaré une association industrielle chinoise. - BMW BMWG.DE lancera 10 nouvelles voitures en Inde cette année, y compris des VE et sa marque populaire MINI, tout en augmentant l'approvisionnement local pour réduire les coûts alors que les ventes de voitures de luxe dans le pays restent obstinément faibles. - Le constructeur automobile indien Maruti Suzuki prévoit d'ajouter jusqu'à 1 million d'unités de capacité de production annuelle après avoir acheté un terrain d'une valeur d'environ 550 millions de dollars, développant ainsi la fabrication pour répondre à la demande automobile intérieure croissante. - Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng 9868.HK cherche à se faire connaître davantage comme une entreprise d'"IA physique " plutôt que comme un simple constructeur automobile, alors qu'il se prépare à lancer des essais de robotaxis dans la rue et à commencer à produire en masse des robots humanoïdes plus tard dans l'année. - La société chinoise Dongfeng est en pourparlers avec un investisseur pour produire des voitures de tourisme en Turquie , a déclaré le distributeur turc de la société. - Volvo VOLCARb.ST lancera ce mois-ci un nouveau SUV électrique de taille moyenne avec une autonomie de 810 km (503 miles) en une seule charge, afin de séduire les acheteurs sceptiques à l'égard des VE. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre ce bulletin d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .