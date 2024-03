Dossier Auto : Le grand dégonflement de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

15 mars - Joe White Correspondant Global Autos

Salutations de la Motor City!

Méfiez-vous des Ides de mars , n'est-ce pas? Oui, c'est aujourd'hui, et si vous êtes actionnaire de Tesla, vous n'avez pas besoin d'un rappel pour être inquiet.

La spirale descendante de ce qui est toujours le constructeur automobile le plus précieux au monde a effacé près de 250 milliards de dollars - la valeur de cinq sociétés Ford Motor - de la richesse collective des propriétaires de Tesla, y compris Elon Musk, depuis le début de l'année.

Beaucoup de choses ont changé dans le monde de l'automobile depuis que l'avenir était aux VE et que Tesla valait 1 000 milliards de dollars. Hier, la maison de courtage Piper Sandler a déclaré qu'elle lançait la couverture de "cinq actions clés du secteur automobile"

S'agit-il d'entreprises spécialisées dans les véhicules électriques? Des constructeurs de logiciels pour véhicules autonomes?

Non. Il s'agit des Motor City Three et de deux fournisseurs automobiles bien établis, Borg Warner et Mobileye. Parmi les MC3, "notre favori est Stellantis", a écrit Alexander Potter, analyste chez Piper, dans une note. Stellantis est l'une des entreprises, avec Toyota, qui a été la plus lente à lancer des véhicules électriques.

Apparemment, l'heure du crépuscule n'a pas encore sonné pour les constructeurs automobiles traditionnels. Nous allons découvrir pourquoi et examiner un nouvel accord qui ouvre la voie à une consolidation de l'industrie des véhicules électriques.

Nous vous souhaitons un bon week-end! Nous y voilà -

* Wall Street se retire de Tesla

* Honda et Nissan pourraient partager la technologie des VE

* Conseil de pro de Ford: Vendre les logiciels des grandes entreprises aux petites entreprises

Wall Street repense la Teslamania

Tesla a franchi une étape ignominieuse jeudi lorsque ses actions ont remplacé Boeing en tant qu'action la moins performante de l'indice S&P 500. Pire que Boeing n'est pas un bon endroit pour se trouver ces jours-ci.

Les actions de Tesla ont légèrement augmenté vendredi matin. Elles ont tout de même perdu près de 35 % cette année, les investisseurs ayant réévalué la rapidité avec laquelle les véhicules électriques remplaceront les modèles à combustion des constructeurs automobiles traditionnels. Le consensus: Pas aussi vite ni aussi profitable qu'Elon Musk et d'autres défenseurs des véhicules électriques l'avaient prévu.

L'un des catalyseurs de la chute de cette semaine a été la dégradation brutale de l'action par Colin Langan, analyste chez Wells Fargo, qui a qualifié Tesla de "société en croissance sans croissance" D'autres analystes ont tiré des conclusions tout aussi baissières de la réduction continue des prix de Tesla , de l'interruption à court terme de la production à l'usine de Berlin, de l'intensification de la concurrence de la part des rivaux chinois et des signes indiquant que le rythme de croissance de la demande de VE aux États-Unis et en Europe est en train de passer à la vitesse inférieure.

Les investisseurs qui ont parié contre Tesla en investissant dans les retardataires Toyota et Stellantis se seraient mieux comportés depuis le 2 janvier.

Tesla a reçu de bonnes nouvelles au cours des dernières 24 heures. Elon Musk était en Allemagne mercredi pour célébrer le redémarrage de la production à la Gigafactory de Berlin à la suite d'un incendie criminel présumé contre son alimentation électrique.

Le gouvernement indien a déclaré vendredi qu'il réduirait la taxe sur les VE importés pour les entreprises qui s'engagent à investir 500 millions de dollars dans des installations de fabrication dans un délai de trois ans. Tesla a fait pression pour obtenir un tel accord, même si ses rivaux pourraient essayer de se faufiler par la même ouverture.

Les actions Tesla se négocient encore à près de 38 fois les bénéfices - un multiple bien plus élevé que celui de GM (5.38) Toyota (10) ou Ford (11).

Le prochain point de contrôle pour les investisseurs qui pensent que la valorisation élevée de Tesla est justifiée aura lieu le jour du poisson d'avril ou aux alentours de cette date, lorsque Tesla devrait publier ses chiffres de livraison pour le premier trimestre.

Honda et Nissan envisagent une consolidation des VE Les deuxième et troisième constructeurs automobiles japonais ont déclaré qu'ils avaient convenu d'étudier la manière dont ils pourraient consolider le développement des véhicules électriques et des logiciels

L'accord préliminaire entre Honda et Nissan pourrait tourner court, comme c'est souvent le cas des partenariats entre rivaux de l'industrie automobile. Il suffit de demander à Nissan et Renault.

Mais même les discussions entre les rivaux japonais sont dignes d'intérêt, car elles soulignent la pression exercée sur les constructeurs automobiles traditionnels et les start-ups de VE en difficulté pour qu'ils mettent de côté les efforts à gros budget pour développer une technologie de VE unique, et commencent à normaliser et à partager pour faire face aux économies d'échelle supérieures de l'industrie chinoise des VE

Les hybrides à l'honneur Les ventes américaines de véhicules hybrides gaz-électricité se sont accélérées cette année, et les constructeurs et fournisseurs automobiles doublent les investissements qui comptent sur la croissance de la demande d'hybrides pour les années à venir - malgré l'appel de la Californie à supprimer tous les véhicules à combustion d'ici à 2035.

Selon S&P Global Mobility, les ventes américaines de véhicules hybrides - y compris ceux qui se branchent sur le réseau pour permettre de rouler sans pétrole sur 20, 30 ou 40 miles - ont augmenté de 49 % en 2023 par rapport à 2022, et de 177 % depuis 2020. Les ventes de véhicules entièrement électriques ont augmenté de 320 % depuis 2020, mais elles ont progressé de 49,6 % d'une année sur l'autre en 2023 - ce qui est impressionnant, mais plus lent que l'évolution entre 2020 et 2021.

Les hybrides ont dépassé les ventes de VE sur l'ensemble du marché américain en 2023, selon les données de S&P. Certains modèles hybrides - les hybrides Maverick et F-150 de Ford, le Honda CRV, les Toyota Sienna et RAV 4, le Wrangler 4xe rechargeable de Jeep - figurent parmi les modèles les plus vendus de l'industrie.

Ford augmente la production du Maverick et du F-150 hybride en même temps qu'il réduit la construction des camions électriques F-150 Lightning.

L'augmentation de la production d'hybrides intervient alors que l'administration Biden devrait, la semaine prochaine, revenir sur des propositions antérieures qui imposaient que les véhicules électriques représentent 67 % des nouvelles voitures et camionnettes vendues en 2032.

Le travail à l'italienne de Chery

Le constructeur automobile chinois Chery discute avec le gouvernement italien de la construction d'une usine d'assemblage de véhicules qui concurrencerait les activités de Fiat de Stellantis, ont rapporté les collègues de Reuters Giulio Piovaccari et Giuseppe Fonte.

Surpris, compte tenu des tensions géopolitiques entre l'Europe et la Chine? Ne le soyez pas. Rome veut porter la production automobile nationale de l'Italie () à 1,3 million de véhicules par an - ce qui se traduit par des emplois. Chery a besoin d'une base de production dans l'Union européenne pour se prémunir contre des droits de douane plus élevés

D'autres constructeurs automobiles chinois cherchent à construire des usines en dehors de leur marché d'origine , alors que les responsables politiques en Europe et aux États-Unis sortent les briques et les truelles pour ériger des murs plus hauts contre les voitures chinoises importées.

Les dirigeants de l'industrie chinoise - et le gouvernement de Pékin - sont en train de s'engager sur la voie que les constructeurs automobiles japonais ont empruntée dans les années 1980 et que la société sud-coréenne Hyundai a suivie dix ans plus tard. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe dépendent d'usines appartenant à Toyota, Honda, Hyundai et d'autres constructeurs automobiles asiatiques, ou les fournissant.

Comme en Italie, la promesse d'emplois et d'investissements dans le secteur manufacturier pourrait une fois de plus l'emporter sur les craintes de voir les nouveaux acteurs mondiaux s'implanter pour concurrencer les champions nationaux.

Volkswagen promet un véhicule électrique bon marché... d'ici 2027

Volkswagen a quatre équipes qui travaillent au développement d'un véhicule électrique ID.1 plus abordable, capable de concurrencer les modèles ultra bon marché du champion chinois BYD

Les dirigeants de VW ont présenté des plans pour 11 nouveaux VE pour la marque Volkswagen au cours des trois prochaines années, y compris un ID.2 qui pourrait être vendu à environ 25 000 euros à partir de 2026.

Les projets de véhicules électriques à faible coût sont la nouvelle tendance dans le secteur automobile. Ford a mis en place un projet "skunk works" pour développer un véhicule électrique à bas prix capable de concurrencer les modèles déjà commercialisés par BYD.

Ford Pro trouve de l'or dans les logiciels Les constructeurs automobiles ont élaboré des plans ambitieux pour tirer profit des "véhicules définis par logiciel" et des services logiciels qui s'appuient sur les connexions de données des véhicules.

Le cabinet de conseil AlixPartners a averti cette semaine que 86 % des cadres de l'industrie interrogés dans le cadre de son dernier "Disruption Index" déclarent que le retour sur investissement n'est que de 10 % ou moins.

Ford Pro, l'unité de véhicules commerciaux du constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, semble obtenir de meilleurs résultats grâce à une stratégie consistant à intégrer des logiciels et des systèmes télématiques axés sur le travail dans les camionnettes et les fourgonnettes Transit qu'elle vend aux petites et moyennes entreprises.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a indiqué aux investisseurs que Ford Pro pourrait générer 20 % de ses bénéfices avant impôts grâce aux services télématiques et logiciels d'ici deux ans. Cela représente plus de 1,8 milliard de dollars par an, en supposant que l'Ebit de Ford Pro ne chute pas par rapport aux niveaux prévus pour 2024.

Les services numériques vendus par Ford Pro ne sont pas des jeux vidéo ou d'autres produits à la mode. Ils se concentrent sur des tâches telles que l'anticipation de la maintenance pour maintenir les camions en état de marche, la surveillance du comportement des conducteurs professionnels et le suivi de la santé des batteries des camionnettes électriques.

Ford Pro doit tenir ses promesses de bénéfices pour satisfaire Wall Street. Mais il a déjà reçu la validation de ses rivaux. Stellantis et GM ont tous deux restructuré leurs activités de flottes commerciales pour s'attaquer à Ford Pro. Stellantis a baptisé sa nouvelle unité commerciale Stellantis Pro One .

Les bénéfices de l'assurance automobile augmentent, tout comme ceux des assureurs Si vous êtes agacé par l'augmentation de 3,8 % des prix des denrées alimentaires par rapport à l'année dernière, pensez à l'inflation des tarifs d'assurance automobile. Ils s'envolent - en hausse de 20,6 % au cours de l'année écoulée, selon le rapport du ministère américain du travail publié cette semaine. L'assurance automobile est l'ennemi public n° 1 dans la lutte du président de la Réserve fédérale, Jay Powell, contre l'inflation

Les assureurs ont imputé l'augmentation des coûts des polices d'assurance à des pertes importantes dues à des tempêtes et à d'autres catastrophes. Dans le domaine de l'automobile, les assureurs invoquent la hausse des coûts de réparation.

Mais Allstate a annoncé le mois dernier une hausse de ses bénéfices grâce à l'augmentation des primes. Le grand assureur automobile Progressive a déclaré que ses bénéfices du quatrième trimestre avaient bondi de 42 %.

Les bénéfices du secteur de l'assurance ne signifient pas que les réparations automobiles sont bon marché. L'indice gouvernemental des coûts de réparation automobile a augmenté de 36 % par rapport à février 2019 - juste avant les fermetures pour cause de pandémie.

Les coûts de réparation augmentent en même temps que les ventes de véhicules électriques, qui coûtent en moyenne 1 322 dollars de plus à réparer aux États-Unis qu'un véhicule à combustion, selon une étude de Mitchell , qui recueille et analyse les données relatives aux sinistres collision.

Les VE ont moins de pièces mobiles susceptibles de se casser ou de s'user. Mais lorsqu'ils sont accidentés, des capteurs coûteux doivent être remplacés. Les véhicules Tesla ont de grandes pièces moulées qui réduisent les coûts d'assemblage mais pourraient coûter plus cher à réparer que des pièces métalliques plus petites.

Les travailleurs japonais ressentent le choc de l'UAW Les grands employeurs japonais, dont Toyota , se sont mis d'accord avec les syndicats pour accorder les plus fortes augmentations de salaire depuis 2013.

La volonté de payer de Japan Inc. est liée aux efforts déployés pour stimuler une économie faible. La banque centrale japonaise souhaite un taux d'inflation plus élevé, à l'opposé de la politique américaine. Mais il est difficile d'ignorer les échos des augmentations salariales record obtenues par les Travailleurs unis de l'automobile à l'automne dernier.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, attribue à l'"UAW Bump" les augmentations de salaires chez les constructeurs automobiles non syndiqués aux États-Unis, notamment Toyota, Honda et Nissan.

Tours rapides Waymoet Zoox, des opérateurs de robots-taxis rivaux, étendent leurs activités. Waymo, contrôlé par Alphabet, la société mère de Google, propose des trajets sans chauffeur à Los Angeles, et Zoox, détenu par Amazon , étend sa zone de service de trajets sans chauffeur à Las Vegas et augmente la vitesse de conduite. Waymo et Zoox vont de l'avant alors que leur rival Cruise, l'unité de robo-taxi de General Motors, n'est toujours pas sur la route , restructuré après un grave accident à San Francisco.

NIO et CATL s'associent pour développer des batteries de véhicules électriques plus durables

Lithium Americas a reçu un engagement préliminaire pour un prêt du gouvernement américain de 2,26 milliards de dollars pour développer une opération d'extraction et de traitement du lithium à Thacker Pass au Nevada. Le prêt du DOE et un investissement de General Motors devraient fournir à Lithium Americas les capitaux nécessaires au lancement du projet.

L'engagement de prêt du ministère de l'énergie intervient alors que la chute des prix du lithium pèse sur les mineurs. Les prix mondiaux du lithium ont chuté de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois

Lastartup de véhicules électriques Fisker, en difficulté , se prépare à une éventuelle faillite, selon le Wall Street Journal (). Fisker a déclaré dans un communiqué rapporté par Electrek qu'elle "travaille souvent avec des conseillers extérieurs", mais n'a pas commenté l'information selon laquelle elle aurait engagé des conseillers en vue d'une éventuelle faillite. L'entreprise a déclaré qu'elle se concentrait sur la levée de capitaux supplémentaires et sur la conclusion d'un partenariat avec un grand constructeur automobile. L'entreprise est en pourparlers avec Nissan afin d'obtenir un investissement en échange du partage de sa conception d'un camion électrique.

Auto File est publié le mardi et le vendredi.