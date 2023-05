Dorval AM lance un fonds actions cœur-satellite

- Le gestionnaire actif Dorval AM a retenu une approche « active mais encadrée » pour son dernier fonds. Dorval Global Vision, véhicule d’actions internationales, s’articule autour de deux poches. La première, qui représente 60?% de l’allocation du portefeuille, est constituée d’un panier « cœur » qui réplique l’indice de référence MSCI Monde équipondéré, réduit à 200 valeurs par la technique de l’échantillonnage et en privilégiant les meilleures notes ESG issues du modèle propriétaire Dorval AM. Ce panier « cœur » équipondéré respecte la structure géographique et sectorielle de l’indice. La seconde poche (satellite), soit les 40?% restants du portefeuille, exprime des thèmes d’investissement « satellites » jugés porteurs par l’équipe de gestion. Ils sont déployés au travers de paniers d’actions de 20 à 60 valeurs en général, toujours équipondérées.Le choix d’une approche équipondérée tient de l’éviction de biais en raison d’une surpondération de certains titres et secteurs dans les indices traditionnels, des biais qui concourent à une plus grande exposition aux bulles et krachs de certains pan de l’économie, selon le gestionnaire.Dorval Global Vision est co-géré par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein. Il bénéficie du label ISR.

