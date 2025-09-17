Données de phase 2a positives pour le brivekimig de Sanofi
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:00
'L'hidrosadénite suppurée est une maladie inflammatoire cutanée chronique et invalidante, caractérisée par des nodules cutanés douloureux, des abcès et des fistules', rappelle le groupe, précisant qu'environ 196 000 adultes dans l'UE vivent avec cette maladie.
Dans cette étude, le brivekimig a entraîné des améliorations cliniquement significatives des critères d'évaluation principaux et secondaires chez les patients naïfs de biothérapie, par rapport au placebo, à la semaine 16. Il a été bien toléré, sans effets indésirables graves.
Sanofi ajoute que ces résultats indiquent que 'le ciblage conjoint du TNF et de l'OX40L avec le brivekimig pourrait constituer une stratégie prometteuse pour réduire l'inflammation sous-jacente, entraînant une amélioration des symptômes de l'hidrosadénite suppurée'.
