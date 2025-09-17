 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 842,00
+0,27%
Indices
Données de phase 2a positives pour le brivekimig de Sanofi
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:00

En amont du congrès de l'European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) à Paris, Sanofi indique qu'il va y présenter des résultats de l'étude de phase 2a HS-OBTAIN montrant l'efficacité de son brivekimig dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée.

'L'hidrosadénite suppurée est une maladie inflammatoire cutanée chronique et invalidante, caractérisée par des nodules cutanés douloureux, des abcès et des fistules', rappelle le groupe, précisant qu'environ 196 000 adultes dans l'UE vivent avec cette maladie.

Dans cette étude, le brivekimig a entraîné des améliorations cliniquement significatives des critères d'évaluation principaux et secondaires chez les patients naïfs de biothérapie, par rapport au placebo, à la semaine 16. Il a été bien toléré, sans effets indésirables graves.

Sanofi ajoute que ces résultats indiquent que 'le ciblage conjoint du TNF et de l'OX40L avec le brivekimig pourrait constituer une stratégie prometteuse pour réduire l'inflammation sous-jacente, entraînant une amélioration des symptômes de l'hidrosadénite suppurée'.

Valeurs associées

SANOFI
78,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

