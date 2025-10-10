Donald Trump renvoie le CAC 40 sous les 8000 points

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une note baissière après une violente charge de Donald Trump contre la Chine. Le président américain a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, lors du sommet de l'APEC dans deux semaines, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. L'indice CAC 40 a reculé de 1,53% à 7918 points, portant ses pertes à 2,02% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,60% à 5335,51 points. Les taux souverains ont reculé, bénéficiant de leur statut de valeur refuge.

En Europe, Hays a grimpé de 0,78%, à 58,10 pence, à la bourse londonienne. Le cabinet de recrutement britannique a fait part d'un repli de 8 % de ses commissions nettes à périmètre comparable au premier trimestre. En juin, le groupe avait lancé un profit warning, anticipant une baisse de plus de 57% de son bénéfice d'exploitation annuel, à environ 45 millions de livres, là où les analystes ciblaient 56,4 millions de livres. Le groupe doit faire face à des conditions de marché difficiles à court terme et estime que cette situation devrait perdurer jusqu'à l'exercice 2026.

A Paris, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le titre ArcelorMittal passant d'Acheter à Neutre et a légèrement rehaussé son objectif de cours : de 32,20 à 33 dollars. Suite à cette dégradation, l'action du groupe sidérurgique a affiché l'une des plus fortes baisses du CAC 40, reculant de 5,83% à 32,32 euros. Le groupe sidérurgique a connu une forte hausse mercredi à la suite de la présentation par la Commission européenne d'un plan visant à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur en Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55 en octobre, contre 55,1 en septembre. Il était attendu à 54,1.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,51% à 1,1625 dollar.