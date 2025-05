Donald Trump pèse sur le secteur de la pharma européen

Il estime que son pays n'est pas traité équitablement dans ce domaine et que son action permettra de réduire les coûts de santé pour les américains.

(AOF) - Les titres des grands laboratoires débutent la semaine dans le rouge, affectés par les nouvelles déclarations de Donald Trump. Ainsi, des valeurs comme Sanofi , Novartis, Roche ou encore AstraZeneca perdent entre 1 et 4 % sur les grandes places européennes. Ce week-end, sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a confirmé qu’il signerait lundi matin à 9h (15h à Paris) un décret pour réduire " presque immédiatement " de 30 à 80 % les prix des médicaments sur ordonnance et de certains produits pharmaceutiques.

