Donald Trump interdit à la Chine et à d'autres pays d'acquérir les meilleures puces d'IA de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donald Trump veut que les puces avancées Blackwell de Nvidia soient réservées aux entreprises américaines

Nvidia a déclaré qu'elle fournirait des puces Blackwell à la Corée du Sud

En août, Donald Trump avait laissé entendre qu'il pourrait autoriser la vente de versions allégées des puces Blackwell à la Chine, ce qui avait suscité des critiques

Les puces les plus avancées du géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas vendues à la Chine et à d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump.

Lors d'une interview enregistrée diffusée dimanche dans l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS et dans des commentaires adressés à des journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a déclaré que seuls les clients américains devraient avoir accès aux puces Blackwell haut de gamme proposées par Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière.

"Nous ne laisserons personne d'autre que les États-Unis avoir accès aux puces les plus avancées", a-t-il déclaré à la chaîne CBS, reprenant des propos tenus plus tôt devant des journalistes alors qu'il rentrait à Washington après un week-end en Floride. "Nous ne donnons pas (la puce Blackwell) à d'autres personnes", a-t-il déclaré pendant le vol.

Ces remarques suggèrent que Donald Trump pourrait imposer des restrictions plus strictes autour des puces d'IA américaines de pointe que ce que les responsables américains avaient précédemment indiqué, la Chine et potentiellement le reste du monde se voyant interdire l'accès aux semi-conducteurs les plus sophistiqués.

En juillet, l'administration Trump a publié un nouveau projet d'intelligence artificielle visant à assouplir les règles environnementales et à accroître considérablement les exportations d'IA vers les alliés, dans le but de maintenir l'avantage des États-Unis sur la Chine dans cette technologie essentielle.

Vendredi dernier, Nvidia a déclaré qu'elle fournirait plus de 260 000 puces d'intelligence artificielle Blackwell à la Corée du Sud et à certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Samsung Electronics 005930.KS .

Depuis le mois d'août, des questions ont également été soulevées quant à savoir si Donald Trump autoriserait les livraisons d'une version réduite des puces Blackwell à la Chine, lorsqu'il a laissé entendre qu'il pourrait autoriser de telles ventes .

Donald Trump a déclaré à CBS qu'il n'autoriserait pas la vente des Blackwell les plus perfectionnés aux entreprises chinoises, mais qu'il n'excluait pas la possibilité pour elles d'obtenir une version moins performante de la puce. "Nous les laisserons traiter avec Nvidia, mais pas en ce qui concerne la version la plus avancée", a-t-il déclaré lors de l'interview accordée à la chaîne "60 Minutes".

La possibilité qu'une version des puces Blackwell soit vendue à des entreprises chinoises a suscité des critiques de la part des faucons anti-Chine à Washington, qui craignent que cette technologie ne renforce les capacités militaires de la Chine et n'accélère le développement de l'intelligence artificielle.

Le député républicain John Moolenaar, qui préside le House Select Committee on China, a déclaré qu'une telle initiative "serait comparable à donner à l'Iran de l'uranium de qualité militaire"

Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait discuter des puces avec le président chinois Xi Jinping avant leur sommet en Corée du Sud la semaine dernière, mais il a finalement déclaré que le sujet n'avait pas été abordé .

Nvidia n'a pas demandé de licences d'exportation américaines pour le marché chinois en raison de la position de Pékin à l'égard de l'entreprise, a déclaré le directeur général Jensen Huang la semaine dernière.

"Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas que Nvidia soit là en ce moment", a-t-il déclaré lors d'un événement pour les développeurs, ajoutant que l'entreprise avait besoin d'un accès à la Chine pour financer la recherche et le développement basés aux États-Unis.