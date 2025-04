Donald Trump fait un pas en arrière et les Bourses, 2 pas en avant

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine en nette hausse grâce aux bonnes nouvelles du week-end sur les droits de douane pour les produits technologiques et à la baisse des taux longs. L'indice CAC 40 a progressé de 2,37% à 7273,12 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 2,38% à 4901,01 points. La hausse était moins prononcée à Wall Street, qui a connu une bonne fin de séance vendredi. Le Dow Jones gagne 0,85% vers 17h30.

Alors que la tension sur le marché des taux aux Etats-Unis avait fortement inquiété les investisseurs la semaine dernière, le rendement du 10 ans américain recule de près de 8 points de base à 4,415% en fin d'après-midi. En Europe, le rendement de l'équivalent allemand perd 4,5 points de base à 2,529%.

Au terme d'une valse-hésitation au cours du week-end, l'administration américaine a indiqué que les smartphones, les ordinateurs, les mémoires informatiques et les produits électroniques en provenance de Chine seraient taxés à hauteur de 20% et non de 145%. " L'électronique grand public représente une grande partie des importations totales de la Chine vers les États-Unis et cette décision atténuera considérablement l'impact sur des entreprises telles qu'Apple " explique MUFG.

Mais pour la banque japonaise, ce sursis n'est qu'un nouvel exemple du niveau élevé d'incertitude politique qui continuera à saper la confiance dans les actifs américains.

La Chine a de son côté suspendu les exportations d'un large éventail de terres rares, indispensables pour certains secteurs, comme les fabricants de matériel aérospatial et les sociétés de semi-conducteurs.

Les prochains jours seront marqués par les ventes au détail aux Etats-Unis en mars mercredi et par la décision de la BCE sur ses taux d'intérêt, jeudi. Une baisse de 25 points de base est attendue par les marchés

" Cette décision sera motivée par les craintes, globalement unanimes des membres de la BCE, sur la croissance européenne, notamment après les hausses de droits de douane, particulièrement agressives (20% de surtaxes pour l'Union européenne - UE), annoncées par Donald Trump le 2 avril mais dont une partie a été temporairement suspendue (à l'exception de la Chine) ", explique Crédit Mutuel AM.

Le rythme des publications des résultats s'accélérera en France, avec notamment ceux de LMVH ce soir, de Publicis mardi, d'Edenred mercredi et d'Hermès, jeudi. Toutes les sociétés du CAC 40 ont aujourd'hui clôturé dans le vert.